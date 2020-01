Marcel Ciolacu, dacă „moțiunea serioasă” trece: „Nici PSD, nici UDMR nu vor propune un prim-ministru deoarece nu avem un proiect politic şi nu avem un program de guvernare”

PSD și UDMR nu pot asigura suficiente voturi în Parlament pentru succesul moțiunii de cenzură, recunoaște Marcel Ciolacu, șeful interimar al social-democraților, care a precizat că formațiunile nu au pregătit un scenariu post-PNL în eventualitatea în care demersul opoziției este încununat cu succes.

„Matematic nu sunt suficiente voturi doar de la PSD şi de la UDMR. Azi de dimineaţă am avut o întâlnire, am vorbit cu liderii de grup de la UDMR, am început să strângem semnăturile. Presupun că o să se termine această procedură. Este o moţiune serioasă şi chiar dorim să treacă această moţiune. Nu avem un scop politic, când am depus această moţiune, nici noi, nici UDMR. Nu avem un program politic, dorim să stopăm un lucru care nu se face niciunde într-o ţară dezvoltată, mai ales într-o ţară membră a Uniunii Europene. Nu ai dreptul să schimbi legile electorale, să schimbi regulile în timpul jocului. Asta nu înseamnă că nu suntem pregătiţi de orice variantă. Asta nu înseamnă că o să ne continuăm demersurile atât în România, la instituţiile din România, dar şi în continuare la toate instituţiile europene.

(...) Nici PSD-ul, nici UDMR-ul nu vor propune un prim ministru deoarece nu avem un proiect politic şi nu avem un program de guvernare. Cred că e suficientă experienţa guvernării PNL fără un program de guvernare coerent şi vedem cu toţii şi simţim, mai ales, cu toţii costurile. Este varianta unui guvern de uniune naţională, până în noiembrie când sunt alegerile la termen, nu înţelegem acest moft de a face alegeri cu două, trei luni sau patru-cinci luni înainte de alegerile care sunt la termen, preşedintele României are atributul de a desemna un prim ministru şi cred că intrăm într-o logică constituţională şi democratică”, a afirmat Marcel Ciolacu, vineri seară, într-o conferinţă de presă la finalul conferinţei de alegeri la PSD Argeş, potrivit news.ro.