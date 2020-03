Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, susține că măsurile luate de Guvernul Orban în contextul pandemiei de COVID-19 sunt „paliative”, și nu unele „profunde”. Liderul social-democrat a invitat actuala putere guvernamentală să iasă „din logica deficitului de 3%”.

„În primul rând, criza coronavirusului o să treacă. Epidemia, la un moment dat, prin găsirea vaccinului sau prin alte metode, o să treacă. Important este cum rămâne România după un asemenea șoc și cât de gravă va fi criza economică. În momentul în care ajuți IMM și capitalul românesc – mă așteptam la mult mai mult decât ceea ce au făcut Guvernul României și domnul Orban – este normal să pui și condiții. Noi încercăm, întotdeauna, să inventăm apa caldă. Deja avem state europene dezvoltate, care au luat deja măsuri. Noi venim prea târziu cu starea de urgență și cu măsurile. Mai mult, suntem timizi în măsuri. Toate măsurile luate până acum de către Guvern sunt paliative, nu sunt niște măsuri profunde. Dacă nu vom ieși din logica deficitului de 3%, dacă nu vom avea curaj să abordăm viitoarea criză economică, care deja s-a declanșat, nu vom putea depăși acest moment, iar România, după ce o să treacă pandemia coronavirusului, va arăta foarte rău”, a declarat Marcel Ciolacu, miercuri seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Întrebat despre măsurile pe care le-ar lua el dacă ar fi la Palatul Victoria, șeful PSD a răspuns: „Astăzi am și depus două proiecte de lege – suspendarea ratelor și plafonarea prețurilor la alimente și medicamente. Vom urma cu plafonarea prețurilor la utilități și, nu în ultimul rând, Guvernul trebuie să amâne plata CAS și CASS, pentru firmele din domeniile de activitate afectate. Până când sistemul începe să devină funcțional”.

Mai mult decât atât, întrebat dacă are voturile necesare pentru a trece aceste prin Parlament și dacă s-a întâlnit cu alți lideri politici în acest sens, Marcel Ciolacu a precizat că, tot miercuri, a avut o întrevedere cu Victor Ponta, liderul Pro România, și Călin Popescu-Tăriceanu de la ALDE.

