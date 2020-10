Marcel Ciolacu: Dacă se vor amâna alegerile parlamentare, nu va fi din cauza PSD, ci a Guvernului Orban, care a gestionat dezastruos epidemia de coronavirus (VIDEO)

Liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, că dacă alegerile parlamentare vor fi amânate, asta se va întâmpla nu din cauza PSD, ci din cauza Guvernului PNL, care a gestionat „catastrofal” răspunsul țării la epidemia de coronavirus.

„Atât eu, cât și colegii mei suntem îngrijorați de dezastrul cu care e condusă această pandemie. Am ajuns azi să avem 25% rata de infectare. Aș vrea să îl anunț și pe dl Iohannis și pe dl Orban că nu PSD va amâna alegerile - am avut această discuție cu colegii mei - ci ”guvernul său” e posibil să creeze această breșă de a fi amânate alegerile, din cauza gestionării dezastruoase de către Guverul Orban”, a declarat Marcel Ciolacu, la finalul ședinței conducerii lărgite a PSD.

La insistențele reporterilor pe acest subiect, Ciolacu a afirmat: „Vă repet, e în funcție de gestionarea padnemiei. În acest moment avem o rată de infectare de 25%. Nu PSD amână alegerile. Noi ne pregătim pentru alegerile din 6 decembrie. Dacă ”Guvernul său” va gestiona la fel de catastrofal pandemia, e posibil să avem o amânare a alegerilor”.

Întrebat dacă PSD va vota proiectul depus de către deputatul independent Adrian Dohotaru, care prevede amânarea alegerilor parlamentare până în martie 2021, liderul social-democraților a răspuns: „Momentan nu e supus la vot, vedem în funcție de cum evoluează pandemia. PSD e minoritar acum în Parlament. Ar trebui ca proiectul să fie votat de mai multe forțe politice pentru a trece de Parlament”.

Declarațiile lui Ciolacu vin în contextul în care, luni, bilanțul infectărilor cu coronavirus a ajuns la 137.491, după testarea pozitivă a încă 1.591 de persoane. Săptămâna trecută, mai multe zile la rând, România a înregistrat peste 2.000 de cazuri pe zi. Numărul deceselor cauzate de SARS-CoV-2 a ajuns, luni, la 5.048.

