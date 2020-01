Marcel Ciolacu: Dacă Sorin Grindeanu doreşte să participe la viaţa politică a PSD, este decizia lui, dar primul pas e să redevină membru al partidului

Dacă Sorin Grindeanu dorește să participe la viața politică a PSD, este decizia lui, dar înainte de toate trebuie să redevină membru al partidului, a afirmat Marcel Ciolacu, președintele interimar al formațiunii, transmite news.ro.

„Cu Sorin Grindeanu mănânc mai des decât mănânc cu familia mea deoarece cred că mânânc aproape zilnic şi ne vedem seara când terminăm serviciul locuind foarte apropiat. Eu nu voi accepta şi nici domnul Paul Stănescu, şi nici marea majoritate a colegilor ca deciziile să se mai ia în PSD în exteriorul partidului, de către aşa-zişii oameni de bine din jurul preşedintelui. Am fost foarte clar astăzi. Dacă Sorin doreşte să participe la viaţa politică a PSD, este decizia lui, dar primul pas trebuie să redevină membru al PSD”, a afirmat Ciolacu.

Președintele interimar al PSD a mai adăugat că, la Congres, trebuie să fie mai mulți candidați pentru șefia partidului.

„Cred că la Congresul PSD, dacă va fi o singură candidatură sau o singură moţiune de prezentare a unei echipe sau a unui proiect politic, nu este un lucru îmbucurător. Consider că la congres trebuie să fie mai mulţi candidaţi. Nu am luat în calcul dacă voi fi unul dintre candidaţii domnului Sorin Grindeanu deoarece dânsul încă nu este membru de partid. Am spus şi la Călăraşi şi la Buzău cu certitudine eu doresc să fac parte dintr-o echipă”, a afirmat Ciolacu, care a mai spus că doreşte o modernizare a partidului şi un alt mod de abordare.