Marcel Ciolacu, despre criza citostaticelor: Asta este crimă. Primul răspunzător este președintele României, care a ieșit după criză din hibernare

Președintele PSD Marcel Ciolacu a precizat că lipsa citostaticelor necesare bolnavilor de cancer este "crimă". Liderul PSD a dat vina pe președintele Klaus Iohannis și l-a numit pe Florin Cîțu „premier de paie”.

„De o lună de zile, Institutul Oncologic din România nu mai are citostatice. Asta este crimă. Dacă nu au citostatice, bolnavii de cancer nu au nicio șansă. Boala evoluează foarte repede, am avut astfel de cazuri, și am, în familie”, a declarat Marcel Ciolacu la Antena 3.

„Mă uit la primul ministru astăzi, la domnul Cîțu. Auziți explicații de prim-ministru! Dacă tu ești prim-ministru de paie și miniștrii nu te informează, Guvernul României nu funcționează. Există vicepremierul (n.red. Dan Barna) care are în subordine Ministerul Sănătății. Vicepremierul există în Guvern ca să îl informeze direct pe premier ce se întâmplă în ministerele pe care le coordonează. Tu afli și spui de parcă tu nu ai nici o vină că nu a știut acest lucru. Problema nu este că ai ştiut sau nu ai ştiut. E foarte grav că nu ai ştiut! Problema este că mor oamenii”, a adăugat Marcel Ciolacu.

El a susţinut că "principalul răspunzător” pentru această situaţie este preşedintele României, "care a ieşit din hibernare să dea veştile bune".

"El a dorit guvernul său. Ăsta este guvernul său, pe patru luni de zile”

Ministerul Sănătăţii, despre problema citostaticelor lipsă

„Ioana Mihăilă, ministrul Sănătăţii a solicitat astăzi conducerii Institutului Oncologic “Prof. dr. Alexandru Trestioreanu” Bucureşti (IOB) şi reprezentanţilor direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii un raport privind situaţia aprovizionării cu medicamente citostatice în cadrul institutului. Conform datelor furnizate de către cei responsabili, în prezent, în cadrul unităţii sanitare, există discontinuităţi de aprovizionare pentru 16 medicamente citostatice şi alte 3 medicamente adjuvante necesare efectuării tratamentului pacienţilor care suferă de cancer”, a transmis Ministerul Sănătăţii, printr-un comunicat

Ministerul susține că vina aparține „unei defectuoase organizări a procedurilor de achiziţii centralizate pentru medicamentele utilizate frecvent, care au consumul cel mai mare şi pentru care nu au fost încheiate acorduri-cadru”.

„Echipa de conducere a IOB a luat deja măsuri pentru asigurarea tratamentului necesar pacienţilor şi a informat Ministerul Sănătăţii că astăzi, a fost finalizată, în regim de urgenţă, o procedură de negociere pentru medicaţia lipsă. Începând de săptămâna viitoare produsele vor fi disponibile", se mai arată în informarea oficială.

Ioana Mihăilă, noul ministru al Sănătății, a precizat în acest context că a solicitat conducerii IOB „să demareze o verificare internă a modului în care au fost organizate procedurile de achiziţie”.

„Le-am cerut să demareze urgent procedurile legale pentru încheierea acordurilor cadru, astfel încât aceste situaţii să nu mai apară în viitor”, a mai transmis Mihăilă.

Ministerul Sănătăţii mai notează că până în prezent nu au fost semnalate alte situaţii de discontinuitate privind aprovizionarea cu medicamente oncologice.

Reacția vine după ce șefi de secţie de la Institutul Oncologic Bucureşti au reclamat lipsa citostaticelor.