Marcel Ciolacu, despre criza din coaliție: Nu știu dacă s-a rezolvat pentru orgoliul lui Dan Barna, că Florin Cîțu tot premier e. PNL și USR, partide total diferite / Depunem moțiune de cenzură în această sesiune (VIDEO)

Marcel Ciolacu, liderul social-democraților, a declarat că în această sesiune parlamentară PSD va depune o moțiune de cenzură. Ciolacu a mai spus că nu ar fi mirat să asiste la o nouă criză în coaliție în maxim o lună, dat fiind că PNL și USR sunt două partide foarte diferite.

„Categoric în această sesiune vom depună o moțiune de cenzură. Ruptura dintre ei e mult prea mare. Sunt total diferite cele două partide, PNL și USR, și nu mare mi-ar fi mirarea ca în maxim o lună de zile să avem o nouă criză”, a declarat Ciolacu.

Potrivit liderului PSD, criza din ultimele zile din coaliție s-a rezolvat „pentru orgoliile lor, nu știu pentru orgoliul dl Barna s-a rezolvat, că văd că tot dl Cîțu e premier”.

