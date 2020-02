Marcel Ciolacu, despre cursa pentru șefia PSD: „Mi-aș dori să fie contracandidați. Până la acest moment, nu s-a mai anunțat nimeni” (VIDEO)

Congresul PSD va avea loc în 29 februarie „dacă lucrurile nu vor lua o altă întorsătură”, a afirmat Marcel Ciolacu, liderul interimar al social-democraților, luni seară, în direct pe B1 TV.

Întrebat de Silviu Mănăstire la „Dosar de politician” dacă va mai avea contracandidați în cursa pentru șefia partidului, Marcel Ciolacu a răspuns: „Mi-aș dori să fie contracandidați. Până la acest moment, nu s-a mai anunțat nimeni”.

