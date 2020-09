Marcel Ciolacu, despre documentul prezentat de Florin Cîțu privind creșterea pensiilor: Cel mai în măsură este domnul Teodorovici să spună în ce context a făcut acea notă către premier

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține că nu știe despre documentul prezentat, marți, de ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, din care reiese că PSD știa că bugetul de stat nu poate suporta o majorare a punctului de pensie cu 40%. Eugen Teodorovici, ministru al Finanțelor în acel moment, ceruse „să se evite angajarea de cheltuieli suplimentare” și „reanalizarea calendarului” de implementare a Legii pensiilor care prevede această majorare a pensiilor.

Reacția lui Marcel Ciolacu privind documentul prezentat de ministrul Finanțelor

Ciolacu spune că Teodorovici să dea explicații cu privire la acest subiect.

”Cel mai în măsură este domnul Teodorovici să spună în ce context a făcut acea notă către premier. Vrem ca pensionarii să nu mai aibă niciun drept la viață? Nu este o creștere mare. România se împrumută cu 1.000 de euro pe secundă. Ce face cu acei bani? Să ne spună ce a făcut cu împrumuturile”, a declarat șeful PSD, marți seară, la România TV.

În acest context, Marcel Ciolacu a anunțat că aleșii social-democrați au reintrodus un amendament privind majorarea pensiilor cu 40% în acest an.

”Am avut discuții cu mai mulți lideri de grup și lideri de partid și cred că acest amendament, de majorare a pensiilor cu 40%, va trece la vot”, a mai spus Ciolacu.

Florin Cîțu a prezentat un document din care reiese că fostul ministru Eugen Teodorovici a cerut Guvernului Dăncilă să nu mărească pensiile cu 40%

Potrivit ministrui Florin Cîțu, din documentul care datează din vremea foseti guvernări PSD reiese că social-democrații recunoșteau că pensiile nu pot fi crescute cu 40%, ci este posibilă doar o majorare eșalonată a acestora. Totul în contextul în care, aflat acum în opoziție, PSD acuză Executivul liberal că nu crește veniturile pensionarilor cu 40%, așa cum prevede Legea pensiilor.

„Guvernul PSD a aprobat anul trecut o notă de informare prin care practic recunoştea că nu poate să crească pensiile decât eşalonat. Se propunea atunci o reeşalonare a pensiilor, pentru că nu îşi permiteau să facă deodată creșterea de 40%. (...) Erau trei miliarde de lei stoc pentru concediile medicale neplătite. Erau patru miliarde de lei la PNDL, era un miliard de lei la Start Up Nation. Toate acele facturi le-am plătit no. (...) Prezint azi acest document. E momentul ca românii să ştie că PSD-iștii i-au minţit şi niciodată nu au avut de gând să crească pensiile cu suma pe care o promiteau”, a declarat, marți, Florin Cîțu.

Punctul de pensie a crescut cu 14% de la 1 septembrie

Între timp, pensiile au crescut de la 1 septembrie cu 14%. Concret, valoarea punctului de pensie s-a majorat de la 1.265 lei la 1.442 lei. Atsfel, un pensionar cu o pensie medie la nivel naţional de 1.339 de lei va primi în plus 187 de lei, ajungând la circa 1.526 de lei.

Premierul Ludovic Orban a declarat în repetate rânduri că aaceastă creștere a pensiilor este valoarea maximă pe care o poate suporta bugetul în acest moment, în comtextul crizei provocate de pandemia de coronavirus.

„Mai spun o dată, nu există bani. Aşa cum am stabilit şi cum permite economia, în această etapizare a creşterii am luat în perspectivă scenariul pe baza previziunilor făcute de specialiştii noştri şi de evoluţia economiei la nivel european, previziuni care nu au grad de certitudine foarte mare. Oamenii trebuie să înţeleagă: dacă creşti cheltuielile prea mult, la un moment dat nu mai poţi să faci faţă. O aparentă dorinţă de a face bine unei categorii până la urmă se va întoarce nu numai împotriva acelei categorii, ci împotriva societăţii. Vă daţi seama că dacă am fi avut bani am fi făcut această creştere”, a spus Ludovic Orban.