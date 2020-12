Marcel Ciolacu, despre funcția de președinte al Camerei Deputaților: „Voturile românilor către PSD trebuie să se vadă în reprezentarea parlamentară / Până acum nu am avut astfel de negocieri” (VIDEO)

Liderul social – democraților, Marcel Ciolacu, a anunțat că propunerea PSD, pentru funcția de premier este profesorul Alexandru Rafila, alături de care nu va putea merge la consultările de la Cotroceni de luni, medicul fiind în izolare la domiciliu.

Referitor la funcția de premier, Ciolacu susține că profesorul Alexandru Rafila este cea mai potrivită variantă în situația de criză sanitară și critică întâlnirea dintre șeful statului și fostul premier Ludovic Orban.

„Aștept desemnarea în funcție a domnului Rafila, iar apoi, împreună cu domnul Rafila, contactăm și avem discuții politice în vederea creeări unei majorități. Aceasta este Constituția și spiritul Consituției și așa se întâmplă orice democrație”, a declarat Marcel Ciolacu, la conferința de presă de la sediul PSD.

Întrebat ce părere are despre faptul că actuala sa funcție, de președinte al Camerei Deputaților, este dorită de partidele de centru – dreapta și ce varianta ar exista din partea PSD pentru același post, Ciolacu a precizat:

„Voturile românilor către PSD trebuie să se vadă în reprezentarea parlamentră, în legislativ. Încercăm să obțineam cea mai bună reprezentarea, deoarece am câștigat aceste alegeri. Până acum nu am avut astfel de negocieri și nu cred că asta este prioritatea noastră.”, a explicat liderul social – democraților, dar și actualul președinte al Camerei Deputaților.

