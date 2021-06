Marcel Ciolacu, despre majorarea alocațiilor: Cum nu ai bani? PSD avea bani pentru tot (VIDEO)

Marcel Ciolacu a comentat, joi seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV, subiectul alocațiilor pentru copii, în contextul în care premierul Florin Cîţu a declarat că nu exclude adoptarea unei Ordonanțe de Urgență care să amâne creșterea alocațiilor de la 1 iulie, dacă acest lucru nu va fi rezolvat în Parlament. ”PSD avea bani pentru tot”, susține liderul social-democrat.

Marcel Ciolacu, despre Guvern: De ce nu măresc alocațiile la copii?

”De ce nu măresc alocațiile la copii? Se deschis școlile acum, nu mai sunt online. Lasă părinții să beneficieze, e cea mai simplă formă. Cum nu ai bani? PSD avea bani pentru tot”, spune Ciolacu.

La remarca moderatorului cum că PSD a luat împrumuturi pentru a plăti alocațiile, pensiile și salariile, Ciolacu a replicat: ”Am plecat de la 4,1 milioane de angajați, am ajuns la 5,6 și la peste 350.000 de companii, de IMM-uri. Am luat un grad de îndatorare de la 37 și am lăsat un grad de îndatorare de 34,5 când am plecat de la guvernare. Știți cât este gradul de îndatorare în timp ce vorbim, acum? 49%. S-au împrumutat cu 15 miliarde de euro într-un an și jumătate. Se mai împrumută 15 miliarde de euro prin PNRR, dar avem 15 miliarde de euro pe exercițiul financiar 2014-2020 neatrași, granturi. Îi mai avem doi ani”.

Referindu-se la majorarea alocațiilor, premierul a declarat, joi, la finalul ședinței de guvern că ia în caldul prorogarea măsurii.

„Colegii mei din coaliţia de guvernare au fost acolo când am aprobat bugetul și când am discutat despre o singură creştere a alocaţiilor. Vor fi prin amendamente în Parlament și dacă Parlamentul nu le face la timp, atunci va trebui o OUG prin care să prorogăm. Nu de alta, dar nu vom avea în buget", a declarat Cîțu.