Marcel Ciolacu, despre moțiunea de cenzură: Noi suntem pregătiţi să venim cu o propunere de premier. Este un specialist recunoscut de către toată lumea

Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține că, în cazul în care Guvernul Orban va fi demis prin moțiune de cenzură, PSD și celelalte formațiuni politice din opoziție sunt pregătite să vină cu o propunere de prim-ministru. Ciolacu a anunțat, joi, la finalul ședinței Comitetului Executiv Național al PSD că, în luna august, social-democrații vor depune o moțiune de cezură împotriva Executivului liberal.

Președintele PSD, despre moțiunea de cenzură: Suntem pregătiţi să venim cu o propunere de premier

"Asta e treaba Opoziţiei să depună moţiuni de cenzură. Când PNL depunea moţiuni de cenzură, noi veneam să spunem «Domnule nu aveţi voie să depuneţi moţiuni de cenzură»? (...) Nu mai sunt credibili. Aici este marea problemă a acestui Guvern. Acest Guvern trebuie să plece şi să fie înlocuiţi de nişte specialişti care să gestioneze această pandemie şi criza economică. Nu mai au credibilitate. Noi suntem pregătiţi să venim cu o propunere de premier. O să discutăm şi cu celelalte forţe aflate în Opoziţie, ca şi PSD, din Parlament să venim cu o singură propunere, un specialist recunoscut de către toată lumea. Avem această propunere”, a spus Marcel Ciolacu, joi seară, la România TV.

În același timp, președintele PSD a precizat că alături de propunerea de premier, social-democrații vor veni și cu o propunere de proiect economic pe termen scurt până la alegeri.

PSD a anunțat că va depune o moțiune de cenzură în luna august

În declarația făcută după ședința conducerii partidului, Marcel Ciolacu a susținut că, prin modul în care a gestionat criza generată de pandemia de coronavirus, Guvernul liberal și-a pierdut credibilitatea.

"Avem de-a face cu un guvern o credibilitate zero. Un haos mai mare decât este acum nu poate fi creat nici de către PSD sau de opoziție. De aceea, am hotărât, astăzi, depunerea unei moțiuni de cenzură în luna august. Colegii au propus ca la jumătatea lunii august să avem moțiunea depusă. (...) La baza moțiunii va sta Carta neagră a guvernării PNL, coronologic, dar și pe fiecare domeniu în parte. (...) Dacă nu am avea voturi din alte partide, moțiunea nu ar trece, deoarece PSD nu are majoritate în Parlament, chiar dacă președintele minte că are. Eu fac un apel la toată opoziția din parlament să voteze această moțiune de cezură, propusă de către PSD", a spus Marcel Ciolacu.

Klaus Iohannis: Nu există argumente obiective pentru a acuza guvernul Orban

Pe de altă parte, președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, în conferința de presă pe care a susținut-o la Palatul Cotroceni, că din punctul său de vedere, nu există argumente obiective pentru care opoziția să depună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Orban.

”Pur formal, moțiunea e un instrument al opoziției, când Guvernul e acuzat de management defectuos. După părearea mea, acest guvern Orban nu poate fi acuzat de management defectuos. S-a descurcat foarte bine, e un guvern puternic minoritar, care a reușit să vină cu un buget, care gestionează în continuare multele treburi publice. Argumente obiective pentru a acuza guvernul, după părearea mea, nu există. Dar sunt două chestiuni de care trebuie să ținem cont: faptul că vom avea alegeri locale și parlamentare ne face să credem că unii acționează excesiv de politicianist. Pe de altă parte, PSD a dat dovadă vie că acționează în Parlament cu un cinism inimaginabil doar pentru a câștiga câteva voturi. În această notă văd eu anunțurile PSD că va veni cu moțiunea de cenzură”, a spus Klaus Iohannis.