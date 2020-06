Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a criticat luni seară în cadrul emisiunii "Dosar de politician" măsurile economice ale Guvernului liberal condus de Ludovic Orban, în contextul pandemiei de COVID-19.

"Tot ce așteptăm este un program economic coerent. Ni se tot promite în fiecare săptămână. Până acum nimeni nu știe ce urmeză. Suntem la 1.000.000 de șomeri. Nu există nicio coerență economică. Ratingul de țară îl cunoaștem cu toții, ne împrumutăm cel mai scump din Europa", a declarat Marcel Ciolacu.

Întrebat care este alternativa la modul cum guvernează PNL, Marcel Ciolacu a invocat 28 de măsuri propuse care ar urma să fie transformate în proiecte legislative:

"Am venit cu 28 de măsuri pe care le-am pus la dispoziția Guvernului. Pe acestea le transformăm împreună cu specialiștii și o să venim cu proiecte de lege. Anul acesta nu o să fie vacanță parlamentară. Este un program economic pe termen scurt și mediu. Propunem și injecții de capital în mediul privat", a mai precizat pre;edintele interimar al PSD.

În ceea ce privește criticile la adresa propunerii PSD de a crește beneficiile sociale în dauna investițiilor, Marcel Ciolacu a precizat: "Ai investiții este normal să vorbim despre asta. Avem nevoie de ele. Este una dintre salvările României să fie șantiere dar nu vedem alocări. Exemplul podul de la Brăila. Asta nu înseamnă că trebuie să descurajăm puterea de cumpărare. Consumul a scăzut în România. Este o temă falsă să tai veniturile oamenilor. Pensia nu este o pomană, este un drept. Mărirea alocațiilor vine direct pe consum. În momentul în care îți pică și economia, îți pică și puterea de cumpărare, categoric vei intra într-o criză economică mare".

Marcel Cilacu îi acuză pe liberalii aflați la guvernare pentru deficitul de 1,7%, precizând că Ministerul Finanțelor a făcut plăți către ANRP pentru despăgubiri înainte de termen.

“Vreau să mi se explice cum s-a ajuns la un deficit de 1,7% în lunile ianuarie, februarie și martie, când nu a exista pandemia. De ce s-au făcut plăți la ANRP înainte de termen în lunile martie și aprilie, când ele trebuiau plătite în septembrie octombrie. Vreau să îmi explice Ministerul Finanțelor acest lucru. Avem probe și o să le punem la dispoziția presei”.

Marcel Ciolacu a precizat că poartă discuții cu Călin Popescu Tăriceanu și Victor Ponta în vederea creării unei alianțe PSD-ALDE-Pro România pentru alegerile locale.

Referitor la perspectiva unei moțiuni de cenzură, Marcel Ciolacu a precizat că PSD-Pro România și ALDE nu vor depune o moțiune de cenzură cât timp e stare de alertă saud e urgență în România.

"Am anunțat deja că nu vom propune o moțiune cât timp este starea de alertă sau starea de urgență. Nu credem că trebuie să aruncăm țara într-un haos mai mare decât este acum. Am convenit și cu Victor Ponta și cu domnul Tăriceanu să nu depunem o moțiune de cenzură doar de dragul de a depune o moțiune de cenzură și de a răsturna acest guvern. Vrem să avem și un plan economic alternativ cu care să venim și să îl prezentăm și președintelui țării. El este decidentul când se desemnează un nou prim-ministru", a mai spus Marcel Ciolacu.

În ceea ce privește parcursul Legii dublării alocațiilor, președintele interimar al PSD a explicat:

"Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea dublării alocațiilor. La președinte este respingerea OUG. Presupun că o să o promulge, nu are niciun temei. Am mai auzit anumiți membrii ai Guvernului care invocau că o vor ataca această lege la CCR. Ce să atace? Ordonanța lor de prorogare a termenului? E bine să avem mișcări politice, problema e când devenim ridicoli.

Dacă nu au bani să dubleze alocațiile îl invit din nou pe domnul Orban: mâine dimineață să facă ședință de guvern și să impoziteze toate pensiile speciale și atunci o s facă rost de bani pentru dublarea alocațiilor. Cred că e cea mai rapidă metodă. Eu îi garantez că PSD nu va ataca această ordonanţă la CCR".

Marcel Ciolacu a explicat că Guvernul Orban poate amâna dublarea alocațiilor printr-o nouă ordonanță de prorogare a termenelor.

