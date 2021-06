PSD depune moțiunea de cenzură săptămâna viitoare. Marcel Ciolacu, despre „motivele pentru care guvernul Cîțu trebuie să plece”: „Considerăm că România nu poate fi un stat eșuat” (VIDEO)

Partidul Social Democrat va depune săptămâna viitoare o moțiune de cenzură împotriva guvernului Cîțu și, pentru succesul demersului, este gata să negocieze cu deputați și senatori de la toate formațiunile politice, a declarat Marcel Ciolacu, care spune despre cabinetul format din PNL, USR-PLUS și UDMR că „trebuie să plece” pentru că, printre altele, „și-a bătut joc de șansa României de a reveni după criza sanitară și cea economică”.

