Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, referindu-se la alegerile locale, că organizațiile județene ale formațiunii vor decide dacă vor face alianțe cu cei de la ALDE sau Pro România.



"De la o treime dintre organizaţiile judeţene au venit răspunsurile. Domnul Stănescu a făcut un apel către colegii mei să trimită răspunsurile cât mai multe organizaţii. (...) Vom avea alianţe punctuale, pe plan local, în funcţie de deciziile organizaţiilor judeţene. Este pentru prima oară când se întâmplă acest lucru în partid, organizaţiile decid singure", a declarat Marcel Ciolacu, într-o conferință de presă susținută la finalul ședinței Comitetului Executiv Național (CEx) al PSD.

Șeful interimar al social-democraților a precizat că o situație similară există și în privința Bucureștiului, acolo unde se discută despre o posibilă alianță de stânga, cu Pro România și cu ALDE.

De altfel, la finalul lunii mai, Marcel Ciolacu a declarat că susține o alianță între formațiunea pe care o conduce și partidele lui Victor Ponta și Călin Popescu Tăriceanu, în perspectiva alegerilor locale.

"Am avut discuţii cu domnul Tăriceanu şi cu domnul Ponta. Este adevărat, mai plăcută cu domnul Tăriceanu. Sunt nişte excese din partea domnului Ponta, i-am spus că nu este normal, având în vedere şi trecutul comun, să fie făcute anumite afirmaţii, atacuri împotriva membrilor sau PSD, partid care l-a făcut premier şi i-a oferit posibilitatea de a candida la prezidenţiale. Să ne facem că uitam trecutul din PSD? Eu nu o să mai accept atacuri. Am încheiat, totuşi, conversaţia într-o notă optimistă", a spus atunci Marcel Ciolacu.

La rândul său, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și candidat pentru un nou mandat de edil, a recunoscut că au existat discuții între PSD, ALDE și Pro România pentru a forma fie o alianță politică, fie una electorală, fie ambele, atât pentru alegerile locale, cât și la cele parlamentare. Aceasta a susținut însă că discuțiile nu au fost continuate din cauza apariției epidemiei de coronavirus.

„Am avut înainte de pandemie câteva întâlniri legate perspectiva încheierii unor alianțe politice și/sau electorale. S-au desprins câteva idei, și anume o posibilă colaborare atât la alegerile locale, cât și la cele parlamentare. Avem puncte comune. Sunt, firește, și câteva subiecte care ne despart, unul mai stringent. Într-adevăr, pandemia a oprit aceste discuții. Nu le-aș spune negocieri, pentru că uneori cuvântul negociere poartă în sine și o notă peiorativă. Pare că ești, cumva, în situația în care ce dai, ce primești. Repet, poate fi interpretat ca un sentiment care în sine nu este foarte plăcut”, a declarat Gabriela Firea.

Alegerile locale, care ar fi trebuit să aibă loc la începutul acestei veri, au fost amânate în contextul crizei sanitare generate de epidemia de COVID-19.

În aceste condiții scrutinul ar putea avea loc în toamnă, premierul Ludovic Orban afirmând recent că datele de 27 septembrie și 4 octombrie sunt cele mai potrivite pentru organizarea alegerilor locale.

CCR a decis, în 3 iunie, că ordonanța de urgență prin care au fost prelungite mandatele aleșilor locali este neconstituțională, pentru că un astfel de demers se face doar în Parlament, instituție pusă acum în situația de a da, până la final de 2020, un act normativ prin care să abroge ordonanța în cauză, iar ulterior să dea o nouă lege prin care să extindă perioada de ocupare a funcției pentru primari, consilieri județeni și locali, care ar fi expirat în iunie.

