Marcel Ciolacu, despre parlamentarii PSD care lipsesc de la votul moțiunii de cenzură: „Cei trei îmbolnăviți? Dacă tot forțăm așa lucrurile, am să propun excluderea celor trei foști colegi” (VIDEO)

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că va propune Comitetului Politic Național al partidului excluderea din formațiune a senatoarei Carmen Dan și a deputaților Adrian Todor și Cătălin Rădulescu, deoarece lipsesc din ședința în care ar trebui dezbătută și votată moțiunea de cenzură. Ședința Parlamentului pentru dezbaterea și votul pe moțiunea de cenzură a fost amânată cu o oră, la solicitarea PSD, din lipsă de cvorum.

„Care colegi? Cei trei îmbolnăviți? Todor, Rădulescu și Carmen Dan. Dacă tot forțăm așa lucrurile, am să propun Comitetului Politic Național excluderea celor trei foști colegi ai mei”, a declarat Ciolacu.

Întrebat dacă va propune excluderea celor trei chiar dacă ei au dovezi că au lipsit din motive medicale, Ciolacu a refuzat să dea un răspuns și a plecat din fața reporterilor.

