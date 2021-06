Marcel Ciolacu, despre PNRR: A fost făcut pe genunchi, pe repede înainte. Pe mine, ce mă deranjează cel mai mult e că mi-au stricat tot planul politic cu moțiune de cenzură (VIDEO)

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, continuă criticile la adresa Guvernului pe tema Planului Național de Redresare și Reziliență. Invitat joi seară în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, pe B1 TV, liderul social-democrat a spus că specialiștii din cadrul PSD au descoperit în PNRR mai multe aspecte pentru care, spune Ciolacu, ar trebui să se autosesizeze instituțiile statului. Planul a fost ”făcut pe genunchi, pe repede înainte”, mai spus șeful PSD.

”PNRR este folosit, în acest moment, de ei, scris de ei, cu oamenii lor, ca să se îmbogățească. (...) Pe de o parte, facem un împrumut de 15 miliarde de euro, îndatorăm pe toți românii în loc să căutăm să atragem granturile din exercițiile financiare 2014-2020.(...) Au înghețat toate salariile, și la bugetari, și la privați, și au înghețat toate pensiile. Tot nivelul de trai scade. Pentru ce? Astăzi am aflat adevărul, pentru niște companii abonate, în acest moment, direct cu Guvernul României și cu statul român.

Ce am mai descoperit astăzi și nu avem toate documentele pentru că există anexe care nu pot fi încă descărcate: sumele pentru consultanți sunt între 1.200 și 1.450 de euro pe zi. Sunt 32,4 milioane de euro pentru salarii și stimulente financiare pentru recalcularea pensiilor. (...) Sunt cifre scoase de specialiștii partidului din PNRR. 27 de milioane de euro pentru elaborarea, implementarea de ghiduri metodologice în sănătate. Există aceste studii făcute deja de Banca Mondială. (...) 30 de milioane de euro pentru servicii de consultanță pentru reorganizarea companiilor de stat. Nu mai bine capitalizezi companiile de stat cu acești bani, decât să plătești consultanță?”, a spus Marcel Ciolacu.

