Marcel Ciolacu, despre prelungirea stării de alertă: Încercăm să modificăm Hotrârea de Guvern. Am luat decizia cu colegii mei ca această prelungire să fie pentru 15 zile

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți seară că social-democrații vor încerca să modifice Hotărârea de Guvern privind prelungirea stării de alertă astfel încât să fie introdusă o „stare intermediară” pentru 15 zile. Asta în condițiile în care, Guvernul a adoptat, în ședința de marți, o Hotărâre de prelungire a stării de alertă cu 30 de zile, începând din 17 iunie, în contextul în care România înregistrează încă un număr ridicat de cazuri zilnice de coronavirus.

"Am şi luat decizia cu colegii mei ca această prelungire a stării de alertă să fie pentru 15 zile. (...) Încercăm să modificăm HG-ul astfel să nu încălcăm nicio lege şi să nu fie nicio problemă de constituţionalitate. Sunt propuneri de a fi denumită stare intermediară şi eu sunt unul din susţinători”, a spus Marcel Ciolacu, la Antena 3.

Totodată, liderul PSD s-a arătat nemulțumit de faptul că a primit Hotărârea de Guvern marți seara.



"Este jignitor ce se întâmplă. (...) Am primit de la Secretariatul general forma HG. Deci cu câteva ore de la expirarea stării de alertă onor Guvernul a considerat că acesta este modul de dialog între Guvern şi Parlamentul României. Categoric va fi publicată în Monitorul Oficial până la 12 noaptea, să nu fie probleme, oamenii sunt la serviciu”, a mai spus Ciolacu.

Pe de altă parte, el s-a arătat mulțumit că Hotărârea Executivului cuprinde și prevederea referitoare la reluarea slujbelor în interiorul lăcașurilor de cult și se renunță la solicitarea achizițiilor directe.



"Ce mă bucur e că în urma declaraţiilor noastre, a liderilor PSD, anumite lucruri au fost deja scoase din această HG - cum era cu achiziţiile directe. Ca istoric, în prima solicitare de stare de alertă, Guvernul a cerut achiziţii directe şi licitaţiile pentru investiţii indiferent pentru ce anume se referă, nu numai pentru COVID, să fie toate la liber. E un progres astăzi că Guvernul nu mai solicită achiziţiile directe. Nu mai solicită nici angajările prin derogare de la lege. Şi nu în ultimul rând deschiderea lăcaşurilor de cult, un lucru pe care noi oricum îl anunţasem că o să-l trecem. Sunt lucruri îmbucurătoare că începem să ne rezumăm la ceea ce e de fapt esenţa stării de alertă - protejarea românilor şi vocea specialiştilor", a mai declarat Marcel Ciolacu.

Liderul interimar al PSD a vorbit și luni despre decizia social-democraților cu privire la prelungirea stării de alertă.

”Tot ce ține de sănătatea românilor va fi votat de PSD. Ne-am dori o stare intermediară și nu va fi prelungită cu mai mult de 15 zile. Să vedem dacă va fi o majoritate în Parlament”, a spus, luni, Marcel Ciolacu.

Guvernul Orban a adoptat, în ședința de marți o hotărâre validată în unanimitate de Consiliul pentru Situații de Urgență, prin care starea de alertă va fi prelungită pe o perioadă de 30 de zile, începând de miercuri, 17 iunie - astfel că mai rămâne doar ca extinderea situației excepționale să fie încuviințată de Parlament.

”În cadrul Comitetului pentru Situații de Urgență, am adoptat în unanimitate următoarea hotărâre: Art 1. Se propune prelungirea stării de alertă pe tot teritoriul țării pentru 30 de zile, începând cu data de 17.06 2020. (...) Am luat decizia de a face un nou pas în relaxare, în conformitate cu decizia pe care am adoptat-o vineri, în ședința de Guvern. Se știe că se va permite desfășurarea activităților în centrele comerciale de tip mall, sigur cu excepția cinematografelor, restaurantelor, sălilor de jocuri. Se va relua activitatea pentru sălile de fitness și de aerobic, sigur în condițiile stricte care sunt reglementate prin ordin comun de către Ministerul Sănătății. De asemenea, se reia activitatea în after-school-uri, grădinițe pe perioada verii, tot în condițiile reglementate prin ordinul comun al ministrului Sănătății, ministrului Educației și ministrului Muncii. Se reiau și activitățile jocurilor de noroc. (...) Am luat decizia de a permite oficierea de slujbe și în interiorul bisericilor”, a anunțat premierul Ludovic Orban în debutul ședinței de Guvern.