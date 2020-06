Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la finalul ședinței Comitetului Executiv al social-democraților, că PSD va vota ”tot ce ține de sănătatea românilor”, precizând că înainte de a lua o decizie se așteaptă forma finală a Hotărârii de Guvern privind condițiile în care va fi prelungită starea de alertă. De asemenea, Ciolacu a precizat că PSD își dorește o introducerea unei stări intermediare, care să nu fie prelungită mai mult de 15 zile.

”Nu avem nicio analiză de risc, nu avem nicio propunere din partea Guvernului de prelungire a stării de alertă. Nici politicienii, nici presa, nici românii nu știu ce se va întâmpla peste câteva ore, când va expira starea de alertă. Cu certitudine știm un lucru: în spațiile închise se pot juca păcănele. În rest, avem doar supoziții: în biserici nu se poate intra, nu știm dacă bolnavii cronici pot merge în continuare la tratmente, sunt spitale închise, sunt spitale sport COVID cu zero pacienți.

Așteptăm să vedem cum este propunerea Guvernului și sum este acest HG.

Tot ce ține de sănătatea românilor va fi votat de PSD.

Exclus să votăm în continuare achiziții directe.

Ne-am dori o stare intermediară și nu va fi prelungită cu mai mult de 15 zile. Să vedem dacă va fi o majoritate în Parlament”, a spus Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă PSD va modifica în Parlament Hotârea de Guvern astfel încă aceasta să cuprindă și redeschiderea restaurantelor, Marcel Ciolacu a răspuns: ”Nu, vom merge cu o lege compnesatorie, a fost și promovată de purtătorul de cuvânt al partidului, pentru această perioadă. Normele de aplicare sunt atributul Guvernului. Ce doresc eu de la Guvern este să ne explice de ce în spații închise se pot juca păcănele și de ce în spații închise, în biserici, nu se poate merge”.

