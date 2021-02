Marcel Ciolacu, despre redeschiderea școlilor: Primarii nu au bani pentru echipamente, pentru că Guvernul nu a făcut bugetul

Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat că anunțul președintelui Klaus Iohannis privind redeschiderea școlilor din 8 februarie nu e deloc o surpriză. Problema e, a continuat el, că nu s-au făcut pregătiri pentru acest moment și că autoritățile locale nu pot lua măsuri deoarece Guvernul Cîțu întârzie cu bugetul pe acest an.

Ciolacu i-a acuzat apoi pe guvernanți că „nu sunt în stare de organizare administrativă” și pe președintele Klaus Iohannis că a făcut un anunț „din care n-a înțeles nimeni mare lucru”.

Liderul PSD a mai acuzat că redeschiderea școlilor se face „la fel de haotic şi în bătaie de joc” precum închiderea lor.

Reacția lui Marcel Ciolacu, după ce Klaus Iohannis a anunțat redeschiderea școlilor

„Autoritățile trebuie să cumpere urgent echipamente medicale acolo unde nu sunt, că altfel deschidem școlile doar ca să le închidem la loc. Autoritățile locale nu au prevăzute bugete pentru așa ceva. Toți primarii fac eforturi să se redeschidă școlile pentru că nu au buget, pentru că bugetul n-a fost votat și vine Curtea de Conturi că au făcut achiziții fără să aibă filă de buget”, a declarat Marcel Ciolacu, la Antena 3.

„E o veste aşteptată de milioane de copii, părinţi şi profesori, dar nu am înţeles acest anunţ triunfalist făcut de preşedinte de parcă nu guvernele sale ţin copii acasă de un an de zile. De un an sunt închise şcolile și 64% dintre copii nu au avut acces la învăţământul online, iar acum vine preşedintele şi spune de parcă nimic nu s-a întâmplat”, a mai afirmat Ciolacu.

Liderul PSD a mai spus că social-democrații le recomandă guvernanților să asigure testarea rapidă a elevilor și profesorilor și să cumpere echipamente de protecție în localităţile în care autorităţile locale nu au banii să facă acest lucru.

Klaus Iohannis a anunțat redeschiderea școlilor din 8 februarie

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, că majoritatea elevilor se vor întoarce în clase odată cu începutul celui de-al doilea semestru.

„În localitățile în care sunt puține cazuri de COVID-19, în așa-numitul scenariu verde, toți copiii merg fizic la școală. În localitățile în care sunt ceva mai multe cazuri, așa-numitul scenariu galben, acolo copiii de grădiniță merg fizic la grădiniță, clasele I-IV merg la școală și din ciclul secundar merg doar copiii din clasa a VIII-a fizic la școală, iar din liceu merg tinerii din clasa a XII-a. În scenariul roșu, merg fizic doar copiii la grădiniță și clasele I-IV la școală, restul făcând școala online”, a declarat Klaus Iohannis.