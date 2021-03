Marcel Ciolacu, despre revocarea Renatei Weber din funcţia de Avocat al Poporului: Nu poate cineva să o acuze că este vreo o pesedistă înfocată (VIDEO)

„Nu poate cineva să o acuze pe doamna Renate Weber că este vreo o pesedistă înfocată”, a declarat, luni, liderul PSD, Marcel Ciolacu, referindu-se la intenția partidelor din coaliția de la guvernare de a o revoca din funcție pe Weber. Șeful PSD vorbește despre un abuz al coaliției și spune că social-democrații vor merge mai departe, ”inclusiv la Comisia LIBE care poate să stopeze un abuz”.

„Ştim cine este Avocatul Poporului în acest moment, vremelnic, ca fiecare dintre noi în funcţii publice. Este doamna Renate Weber. Cred că nu poate cineva să o acuze pe doamna Renate Weber că este vreo o pesedistă înfocată. Dacă luaţi istoricul domniei sale, este un avocat de excepţie, de dreapta. Cred că discuţia este cu ce se ocupă Avocatul Poporului. Avocatul Poporului păzeşte ca puterea să nu facă abuzuri în ceea ce priveşte drepturile şi libertăţile cetăţeneşti. Acesta e rostul Avocatului Poporului. Avocatul Poporului face parte din statul de drept, alături de celelalte instituţii, la fel ca CCR care a fost atacată de domnii Orban, Cîţu şi de preşedintele Iohannis. Cum să ataci Avocatul Poporului? Cine permite într-un stat membru UE să vii să ataci Avocatul Poporului? Am avut discuţii cu preşedintele Parlamentului European, comisarii europeni. Aşteptăm să vedem care sunt demersurile pe care o să le întreprindă actuala coaliţie de guvernare şi vom merge mai departe, inclusiv la Comisia LIBE care poate să stopeze un abuz al actualei coaliţii”, a spus Marcel Ciolacu, la finalul unei ședințe a conducerii PSD.

