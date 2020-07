Marcel Ciolacu, despre scandalul provocat de doi deputați PSD într-un fast-food: Incidentul este nescuzabil. Am sunat la șaormărie și mi-am cerut scuze

Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a catalogat drept „nescuzabil”, incidentul în care au fost implicați deputații social-democrați Adrian Solomon și Ionel Stativă, într-un fast –food din Capitală. Cei doi au fost amendați pentru că, în noaptea de luni spre marți, au intrat într-o șaormărie din Centrul vechi fără a purta măști de protecție, au făcut scandal în local și au adresat injurii inclusiv polițiștilor chemați să intervină. Marcel Ciolacu a precizat că a contactat conducerea fast-food-ului și a cerut scuze pentru incidentul ai cărui protagoniști au fost coleii săi.

Marcel Ciolacu, despre scandalul facut într-un fast-foodn din București de doi parlamentari PSD: Incidentul este nescuzabil

„Întreg incidentul este nescuzabil. Am avut o discuție cu colegii mei în BPN. (...) Dacă mă întrebați de vreo sancțiune în ceea ce-i privește pe cei doi parlamentari, colegi de-ai mei, cred că este responsabilitatea organizației din care fac parte. Au și bune și rele. E și decizia locală în ceea ce privește pe cine pui pe liste sau cu cine faci alianțe, dar îți vin și răspunderea pentru anumite astfel de acțiuni.

Cei doi domni, când se va termina acest mandat, vor avea mai mult timp de reflecție asupra acestei manifestări. Nu din atitudinea lor am ajuns la un număr record de infestări. (...) Categoric au greșit. Organizația din care fac parte trebuie să aibă o anumită atitudine. Dacă nu, o s-o am eu”, a declarat Marcel Ciolacu, la Digi 24.

Marcel Ciolacu: Am sunat la șaormărie și mi-am cerut scuze

Liderul PSD a mai spus că a prezentat scuze managerului șaormăriei unde a avut loc scandalul.

”Am sunat azi la șaormărie și am vorbit cu managera de acolo și mi-am cerut scuze în numele meu personal, chiar și a colegilor mei, pentru acest incident. Mi se pare un lucru de bun simț”, a mai spus președintele interimar al PSD.

În ceea ce privește faptul că, în urma incidentului, Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) s-a autosesizat, Ciolacu a declarat că ”nu știu cât de profunde au fost” remarcile rasiste ale lui Adrian Solomon.

„Băi Mustafa (...) ești în România aicea (...) Alo, Mustafa! Arată-mi că ai voie să muncești aici! (...) Băi, panaramă!”, i-a spus Adrian Solomon casierului, care părea să fie de o altă etnie. Felul în care deputatul PSD i s-a adresat angajatului localului din Centrul vechi este și motivul pentru care cazul a intrat în atenția CNCD.

„Dacă el mă ia pe mine cu masca, tu îl iei pe el cu cartea verde? (...) Nu te interesează dacă ăsta are dreptul la muncă în România, dar eu să port mască, da? (...) Nu te interesează dacă are dreptul să muncească în România, dar eu când comand o șaorma în România, îmi iei buletinul, nu ți-e rușine? (...) Arată-mi cartea verde a lu ăsta. Dacă el mă ia pe mine cu masca, tu îl iei pe el cu cartea verde?”, le-a mai spus Solomon polițiștilor.

Adrian Solomon și Ionel Stativă au fost amendați

În urma incidentului, cei doi parlamentari au primit o amendă în valoare totaă de 4.000 de lei pentru nerespectarea măsurilor care se aplică în starea de alertă pentru prevenirea și combaterea virusului COVID-19.

Adrian Solomon și Ionel Stativă au fost sancționați și pentru scandalul pe care l-au provocat. Pentru ”provocarea ori participarea efectivă la scandal în locuri publice și pentru proliferarea de injurii sau expresii jignitoare ” cei doi au primit o amendă în valoare totală de 2.600 de lei.