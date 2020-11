Marcel Ciolacu, despre situația din agricultură: Actuala guvernare are alte priorități. Toate programele începute de ministrul Daea au fost oprite de la finanțare, de când a venit Guvernul Orban

Marcel Ciolacu a discutat, luni seară, în studioul emisiunii "Dosar de Politician" de pe B1 TV situația agriculturii românești.

Liderul Partidului Social Democrat a afirmat că toate programele puse la punct de fostul ministru al agriculturii Petru Daea, au fost distruse de actuala guveranare. Printre nedereptățile care au fost făcute de când PNL a preluat guvernare, Marcel Ciolacu a enumerat și oprirea finanțărilor pentru "Programul Tomata" și întârzieri la plata subvențiilor pentru mici producători.

"S-au făcut soluții [ n.r. în timpul guvernării PSD]. S-au făcut și depozite. Am fost în weekend în Buzău. Consiliul Județean împreună cu Primăria Municipiului vrea să construiască un depozit en-gros pentru toți producătorii din zonă și pe urmă să distribuie organizat către anumite zone. Există implicare, trebuie să o încurajezi. Au fost bani pentru depozite FRIG. și s-au făcut pe timpul ministrului Daea, dar aceste programe, toate au fost scoase de la finanțare. "Programul Tomata" a fost scos de la finanțare, de când a venit Guvernul Orban, din noiembrie s-a terminat nu mai exista nici o finanțare pe acest domeniu. Toate programele începute de ministrul Daea au fost oprite de la finanțare. Asta este actuala guvernare. Au alte priorități și vedeți ce se întâmplă în agricultură. Nu și-au primit nici acum subvențiile. Mi se pare că nu și-au primit nici de anul trecut subvențiile pe motorină. APIA n-a funcționat luni de zile, sistemul informatic", a declarat Ciolacu.

