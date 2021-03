Marcel Ciolacu, despre votul ”la două mâini” din Parlament: O să avem o discuţie despre aceste cazuri. Trebuie să modificăm legea

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit mirecuri seară despre parlamentarii care au votat ”la două mâini” în plenul reunit în care s-a dezbătut proiectul legii bugetului de stat pe 2021. Șeful social-democraților spune că însă nu s-a luat o decizie cu privire la o posibilă sancționare a celor care au votat și în locul colegilor.

Ce spune Marcel Ciolacu despre votul multiplu din Parlament

Ciolacu mai susține că legislația ar trebui să fie schimbată și că votul multiplu ”categoric, este o greșeală”.



"Am văzut şi eu, a fost un caz. O să discutăm la grup despre acest lucru. Ştiţi foarte bine, se mai întâmplă astfel de lucruri, un coleg pleacă să îşi ia cafeaua... Trebuie să modificăm legea. Dar au existat cazuri şi de la PNL şi de la USR. Cum poate fi stopat acest lucru? Prin lege. Prin sancţiuni. O să venim cu o modificare la Regulamentul camerelor", a declarat Marcel Ciolacu, miercuri, la Digi24.



”Eu de câte ori am o urgenţă şi nu mai pot participa la vot, îmi iau cartela, mi-o pun în buzunar, plec, mă întorc, introduc cartela. O să avem o discuţie la grup despre aceste cazuri. (...) Consider că forţarea acelor voturi a fost făcută gratuit, adică a fost un gest reflex care nu se impunea”, a mai spus Marcel Cioalcu.

Parlamentari PSD și AUR, suprinși în timp ce votau ”la două mâini” în ședința pe buget

Discuția despre votul multiplu din Parlament are loc în condițiile în care, la începutul acestei săptămâni mai mulți aleși PSD și AUR au fost surprinși în timp ce votau în locul altor colegi amendamentele aduse legii bugetului de stat pe 2021. Imaginile au fost postate pe Facebook de mai mulți parlamentari USR-PLUS.

Deputatul AUR Ciprian Titi Stoica a fost suprins de senatorul USR PLUS Irineu Darău în timp ce vota în locul altcuiva.

Și deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu a suprins un moment similar. Prinsă în flagrant a fost de această dată o deputată PSD. Potrivit acestuia, este vorba despre Matilda Goleac, deputată aflată la primul mandat, care a votat în locul colegei sale Laura Vicol.

Un caz asemănător a suprins și deputatul USR PLUS Filip Havarneanu, cel care vota la două mâini fiind un parlamentar AUR.