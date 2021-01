Marcel Ciolacu: Directorii de şcoli competenți sunt înlocuiţi cu pilele PNL şi USR-PLUS. Singurul obiectiv al CDR 2.0 e să-și îndestuleze clientela de partid

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a acuzat actuala coaliție de guvernare că și-a încălcat o altă promisiune de campanie, aceea a depolitizării instituțiilor publice. Ciolacu acuză mai ales PNL și USR-PLUS că nu au altă grijă decât să împartă toate funcțiile posibile clientelelor de partid. Social-democratul mai susține că s-a ajuns chiar la schimbarea directorilor de școli competenți, „într-un dispreț total față de profesioniști, elevi și părinții”.

„Singurul obiectiv al CDR2.0 este #împărțirea tuturor funcțiilor posibile pentru a-și îndestula întreaga clientelă de partid!

#Depolitizarea a fost doar o altă promisiune de campanie. Acum, până la ultima comună, chiar și directorii de școli cu rezultate de excepție sunt înlocuiți cu politrucii și pilele PNL și USR-PLUS.

Totul la vedere și într-un dispreț total față de profesioniști, elevi și părinții care ies în fața școlilor #închise să protesteze!

Când interesele de grup și de partid o cer, CDR 2.0 trece cu buldozerul peste români!”, a scris Marcel Ciolacu, marți, pe Facebook.

Marcel Ciolacu a făcut referire în postarea sa la protestul a zeci de părinți față de schimbarea directorului Şcolii ”Nicolae Labiș” din Sectorul 3. Directoarea unității de învățământ a fost înlocuită din pix, printr-o decizie care a intrat în vigoare pe 11 ianuarie, informează B1 TV.

