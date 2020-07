Marcel Ciolacu: Domnule Orban, trebuie să dați explicații. Românii trebuie să știe ce legătură aveți cu scandalul de la Unifarm. Acest guvern trebuie să plece (VIDEO)

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a lansat un val de acuzații la adresa Guvernului PNL, în cadrul dezbaterii care a avut loc, luni, în Parlament, pe tema anchetei în centrul căreia se află compania Unifarm, al cărei director suspendat este anchetat de procurorii DNA pentru mai multe fapte de corupție în legătură cu atribuirea unui contract de achiziţie de echipamente de protecţie împotriva COVID-19.

Marcel Ciolacu i-a acuzat pe Ludovic Orban și pe Guvernul pe care îl conduce că au sfidat suferința românilor și au distrus economia țării.

”Domnule Orban, de patru luni vă spunem clar: guvernați, nu mai furați! Ați profitat cu mult tupeu să vă îndestulați toți clienții politici. Ați sfidat suferința românilor și restricțiile impuse oamenilor de rând. Pentru dumneavoastră, personal, nu au existat reguli și legi. Ați ținut românii închiși în case, ați distrus economia, în timp ce șmecherii PNL s-au îmbogățit pe trei generații.

Domnule Orban, ați reprezentat doar interesele marelui stomac liberal pe care l-ați hrănit cu sute de milioane de euro. (...) Ați avut măști cu defecte. (...) Care a fost scopul? Niciodată nu a fost protecția oamenilor, ci îmbogățirea clientelei PNL. (...) Domnule prim-ministru, corupția a ajuns pe masa Guvernului pe care îl conduceți, iar azi trebuie să dați explicații. Românii trebuie să știe ce legătură aveți cu scandalul de la Unifarm. Degeaba încercați să vă deziceți, ați fost unul dintre cei care l-au lăudat constant pe directorul Unifarm pentru transparanță”, a spus Marcel Ciolacu, în cazul dezbaterii intitulate „Jaful Unifarm sub masca pandemiei! Schimbarea managerilor de spitale de către Guvernul PNL cu scopul de a se face achiziţii directe de măşti de la Unifarm la preţuri astronomice”.

Liderul PSD a susținut că pentru această situație trebuie să răspundă inclusiv președintele Klaus Iohannis.

”Fiecare va trebui să răspundă, inclusiv președintele Iohannis, cel care a girat acest guvern și a forțat mâna Parlamentului să-l învestească. Președintele e la fel de vinovat ca cel pe care l-a impus în fruntea Guvernului. (...)

Acest guvern trebuie să plece. PSD va depune o moțiune de cenzură împotriva acestui guvern, iar cine nu votează moțiunea înseamnă că susține hoția și este părtaș la jaful PNL”, a mai spus Marcel Ciolacu.

La rândul său, Ludovic Orban a declarat în cadrul dezbaterii că în loc să se concentreze pe lucrurile cu adevărat importante, PSD încearcă să facă legătură ”fără fundament” între el, ca prim-ministru, și compania Unifarm, aflată în centrul unei anchete a procurorilor anticorupție. Premierul a susținut și că acest subiect cu are legătură cu activitatea sa din fruntea Guvernului.

”Acest subiect mi se pare unul care nu are legătură dicrectă cu actiovitatea mea de premier. Se încearcă crearea unei legături inexistente între mine și Guvernul pe care îl conduc cu o cercetare a unei instituții a statului.

În loc să ne concentrăm pe adevăratele priorități, PSD caută să arunce în spatele meu într-un mod insidios, să facă legături fără fundament între mine, ca premier, și activitatea unei societăți a statului, despre care este adevărat că există o anchetă în curs. Mă bucur că există o anchetă, asta e cea mai bună dovadă a faptului că instituțiile din justiție își fac datoria.

Subiectul nu are legătură cu activitatea mea de prim-ministru. M-aș fi așteptat să discutăm despre subiecte mult mai importante. Despre faptul că Guvernul pe care îl conduc a alocat resurse cum niciodată nu au fost alocate pentru sistemul de sănătate”, a spus Ludovic Orban.

La finalul lunii iunie, directorul Unifarm, Adrian Ionel, a fost plasat sub control judiciar de DNA, fiind acuzat de luare de mită, abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, complicitate la trafic de influență, instigare la fals intelectual, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. Potrivit procurorilor anticorupție, șeful Unifarm, între timp suspendat din funcție, ar fi pretins 760.000 de euro pentru atribuirea unui contract de achiziţie de echipamente de protecţie împotriva COVID-19.

