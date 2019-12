Marcel Ciolacu, despre situația deputatului Dorel Căprar, inculpat în dosarul șpăgilor de la PSD Arad: ”Eu nu sunt Ivan cel Groaznic. Să lăsăm democrația partidului să funcționeze”

Președintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, că în cadrul ședinței Comitetului Executiv Național al social-democraților nu s-a discutat despre situația deputatului Dorel Căprar, care a fost inculpat în dosarul șpăgilor adunate de Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara pentru PSD Arad.

Ciolacu a declarat, la finalul ședinței CEx, că deputatul Dorel Căprar susține că el și familia lui se confrunță cu probleme emoționale după inculparea în acest dosar.

„Nu am citit cuvântul șpagă în niciun rechizitoriu. Eu știu că aceste rechizitorii nu sunt publice. Domnul Dorel Căprar azi s-a ridicat în ședință și a dat explicațiile dânsului, sub nicio formă elemente din dosar. Mi-a spus problemele emoționale prin care trece, atât el cât și familia. E aceeași situația ca și la mine în organizație, mandatele expiră. O să fie o decizie. Am toleranță zero la corupție, dar am toleranță zero și în ceea ce privește drepturile omului. Supremația legii și independența judecătorilor trebuie să fie clară. Eu nu sunt Ivan cel Groaznic. Nu am nici apucăturile. Să lăsăm democrația partidului să funcționeze. Nu să apară Ivan cel Groaznic. E posibil să vorbim despre o achitare și la domnul Căprar”, a declarat Marcel Ciolacu.

Șeful interimar al PSD a mai precizat că situația lui Căprar va fi discutată, iar o decizie se va lua în cadrul organizației PSD Arad.

„Veți vedea deciziile pe care o să le luăm. Eu v-am spus că se va lua o decizie democratică. Dumneavoastră îmi cereți să iau eu o decizie azi. Nu s-a discutat despre situația lui. Presupun că după 9 ianuarie, nu e așa de mult, când organizația de la Arad va lua niște hotărâri în interiorul organizației. Repet. Eu nu sunt în funcție de călău. Eu sunt într-o funcție de girant al unui Contres. Dacă vom lua decizii greșite vă rog să ne lăsați să le luăm și să ne judecați”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Deputatul PSD de Arad Dorel Căprar a fost chemat, vineri, la DNA Timişoara pentru a i se aduce la cunoştinţă calitatea de inculpat în dosarul şpăgilor de la PSD Arad.

Potrivit anchetatorilor, parlamentarul este acuzat de 12 infracţiuni de folosire a influenţei sau autorităţii de către persoana care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, două infracţiuni de complicitate la luare de mită, trei infracţiuni de folosire a influenţei sau autorităţii de către persoana care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, trei infracţiuni de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.