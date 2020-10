Marcel Ciolacu, președintele PSD, a vorbit luni seară, în direct pe B1 TV, despre amenda primită după ce a fost surprins în compania a 11 persoane într-un restaurant din Buzău.

„Eu am ieșit cu familia la Sărata-Monteoru să mănânc, cu fiul meu, cu nepotul, cu viitoarea noră posibil și cu fratele meu. Sunt într-un scenariu verde Sărata-Monteoru și Buzăul, deci nu este nicio problemă, am stat și pe terasă, pe urmă am intrat, când s-a făcut frig, la interior și au mai venit și doi colegi de ai mei de partid. Ne-am strâns cu toții la masă. A fost o greșeală, mi-o recunosc, faptul că toți am achitat amenzile... Pe urmă, cu adevărat, când a venit să mâncăm ne-am despărțit și am stat la mese separate. A fost o greșeală, mi-o recunosc. Până la urmă, a greși e omenește, a persevera e prostește. Fiecare dintre noi avem astfel de momente chiar pentru o scurtă durată. Trebuia să rămân doar cu familia mea și ar fi fost mult mai bine”, a declarat Marcel Ciolacu.

Întrebat de ce după ce a plătit amenda a afirmat că Poliția ar fi folosită de Guvernul Orban în scop politic, Marcel Ciolacu a răspuns: „Așa și este. Legea este foarte clară. Cât timp eram doar cu membrii familiei, nu a fost o petrecere sau să sărbătorim ceva – dimpotrivă, eu n-am mai fost de mult timp acasă și am vrut să mănânc cu familia. S-a terminat cu totul altfel, e altă discuție. Un pic exagerat momentul, eu eram acolo când a venit poliția. Au constatat că deja noi stăteam la mese separate. S-a revenit pe urmă iarăși la local, n-am prea înțeles lucrurile acestea. Dacă punem un pic în balanță, manifestările sunt total diferite. Până la a face conferință de presă la IGP pe subiectul Marcel Ciolacu, totuși, nu sunt infractor, nu sunt interlop. Există și alte metode de a comunica. Mi s-a părut un pic exagerat. N-am văzut IGP făcând vreo conferință de presă după ce primul-ministru, în biroul primului-ministru, stătea și fuma, și consuma băuturi alcoolice alături de alți membri ai Guvernului. Ați văzut dumneavoastră o astfel de conferință de presă la IGP, la minister? Dubla măsură mi s-a părut exagerată”.