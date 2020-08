Marcel Ciolacu a fost ales oficial președinte al PSD, cu 1.310 voturi din cele 1.450 valabil exprimate la Congresul extraordinar de sâmbătă, și a făcut apel la „o cu totul și cu totul altă abordare în interiorul partidului, dar, mai mult, în exteriorul partidului, față de români”. Până în prezent, el a asigurat interimatul aceleiași funcții. De partea cealaltă, fostul ministru Eugen Orlando Teodorovici, care a candidat și el la șefia formațiunii, a obținut doar 91 de voturi.



„Mă simt împlinit în visul meu și al domnului Stănescu, astăzi, că am reușit să facem cea mai performantă echipă în acest moment în PSD. Cu adevărat, cu toții suntem trecători, cu toții suntem de înlocuit. Nu este nicio problemă, e în firea lucrurilor. S-ar putea, în viitor, mulți din această echipă să fim competitori în interiorul partidului. Nu este un lucru rău. Mă simt împlinit în visul meu și al domnului Stănescu, astăzi, că am reușit să facem cea mai performantă echipă în acest moment în PSD. Cu adevărat, cu toții suntem trecători, cu toții suntem de înlocuit. Nu este nicio problemă, e în firea lucrurilor. S-ar putea, în viitor, mulți din această echipă să fim competitori în interiorul partidului. Nu este un lucru rău – e, dimpotrivă, un lucru normal. Vreau să avem o cu totul și cu totul altă abordare în interiorul partidului, dar, mai mult, în exteriorul partidului, față de români. Să fim mai responsabili, să credem în noi, să ne sprijinim unii pe alții și să nu mai semănăm neîncredere între noi, colegii. Eu o să mă țin de absolut toate promisiunile. De fapt, pe lângă multele defecte pe care le am, am poate o calitate, aceea de a mă ține de cuvânt întotdeauna. Vă mulțumesc încă o dată și declar închise, astăzi, lucrările Congresului extraordinar! Mulțumesc mult pentru răbdarea dumneavoastră!”, a declarat Marcel Ciolacu, după ce a fost confirmat în fruntea PSD.

Marcel Ciolacu invită Guvernul Orban în Parlament, pentru simularea unei secții de vot





Președintele PSD susține că a fost ales într-un „congres plin de mesaje și, chiar dacă o să mă repet, finalizat cu un vot nu dat pentru Marcel Ciolacu, un vot dat pentru o echipă, pentru o cu totul și cu totul altă abordare în decizia din interiorul PSD. Din acest moment, întreaga echipă și partidul sunt pregătiți pentru cele două examene electorale, dar, în primul și primul rând, suntem pregătiți în continuare să fim alături de oameni, pentru a depăși această pandemie cu resursele în primul rând ale administrațiilor locale și cu o dezorganizare totală din partea Guvernului. Vom vedea săptămâna viitoare, poate Guvernul României, miniștrii de resort, cei responsabili cu alegerile locale să vină în Parlament și să facem simularea unei secții de vot, și să ne demonstreze cât de bine pregătiți sunt pentru alegerile locale, astfel încât oamenii să fie în siguranță și să vină la vot, deoarece administrațiile locale trebuie să fie legitime și trebuie votate de cât mai mulți oameni”.

„Obiectivul principal la alegerile locale, pentru că alegerile locale sunt primele, este să avem cei mai mulți aleși locali, la fel cum avem și acum. Cu alte cuvinte, să rămânem în continuare cel mai mare partid politic din România”, a mai adăugat Marcel Ciolacu.

