Marcel Ciolacu, după ce Eugen Teodorovici a anunțat că dă PSD în judecată: „Avem felul nostru de a ieși dintr-o înfrângere mai demn, mai nedemn, mai penibil, mai puțin penibil” (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a reacționat, după ce Eugen Teodorovici, a cărui funcție de președinte executiv a fost dizolvată după demisiile colegilor săi din CExN, a afirmat că dă în judecată partidul.



„Fiecare dintre noi avem felul nostru de a ieși dintr-o înfrângere mai demn, mai nedemn, mai penibil, mai puțin penibil. În momentul în care jumătate plus unu dintre membri BP își dau demisia, atunci acel for de conducere este dizolvat. Doamna Dăncilă a dorit să demisioneze, a fost decizia dumneaei, nu a fost ca efect al dizolvării Biroului Permanent”, a declarat Marcel Ciolacu, la Palatul Parlamentului.

