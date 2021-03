Marcel Ciolacu, după ce Florin Cîțu a spus că e dispus să asculte opiniile specialiștilor din PSD despre gestionarea pandmiei: „Nu credem că este vorba despre o invitație serioasă” (VIDEO)

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat, luni, la declarația prin care premierul Florin Cîțu a susținut că este deschis să asculte opinia specialiștilor din cadrul PSD cu privire la gestionarea pandemiei de coronavirus. Șeful social-democraților spune că dacă va primi, în mod oficial, o invitație în acest sens din partea prim-ministrului, aceasta vine oricum prea târziu. ”Nu credem că este vorba despre o invitație serioasă”, a declarat Marcel Ciolacu, luni, la Parlament.

”Noi i-am trimis domnului Cîțu de un an de zile programul specialiștilor noștri cu ceea ce trebuie să facă în această perioadă. La moțiunea simplă prezentată de domnul Rafila, nu am venit numai cu critici, am venit cu ce trebuiau să facă în primele 50 de zile. Credem că este mult prea tarziu să vină cu asemenea invitație și, mai ales, nu credem că este vorba despre o invitație serioasă. Este o fugă de responsabilitate”, a spus Marcel Ciolacu.

