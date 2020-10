Marcel Ciolacu, după ce Ludovic Orban a declarat că „premierul e desemnat de partidul care câștigă alegerile”: „Așa este! Iar premierul va fi de la PSD! PNL va rămâne cu traseiștii, impostorii și penalii”

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a comentat o declarație făcută sâmbătă la Timiș de Ludovic Orban, care afirmase că „premierul este desemnat de partidul care câștigă alegerile”. „Așa este! Iar premierul va fi de la PSD”, a scris social-democratul, pe Facebook.

Ce a spus Marcel Ciolacu, președintele PSD, după ce Ludovic Orban a declarat că „premierul e desemnat de partidul care câștigă alegerile”

„Să rămână scris! Orban, 24 octombrie 2020: “Premierul e desemnat de partidul care câștigă alegerile.”

Așa este! Iar premierul va fi de la PSD!

În schimb, PNL va rămâne cu traseiștii, impostorii și penalii, Ludovic!

Și, totuși... când ai de gând să prezinți public bugetul României?! Dacă nu aduce #austeritatea, de ce îl țineți ascuns?!

#noulPSD #votezicasatesalvezi #masuripentruoameni”, a scris Marcel Ciolacu, președintele PSD, sâmbătă, pe Facebook.

Să rămână scris! Orban, 24 octombrie 2020: “Premierul e desemnat de partidul care câștigă alegerile.” Așa este! Iar... Publicată de Marcel Ciolacu pe Sâmbătă, 24 octombrie 2020

Mircea Badea şi-a arătat WhatsApp-ul la televizor, iar oamenii N-AU PUTUT CREDE când au văzut ce are în conversaţii

Ce declarase premierul Ludovic Orban, președintele PNL

Mesajul lui Marcel Ciolacu vine în contextul în care omologul său de la PNL, prim-ministrul Ludovic Orban, a afirmat că „premierul este desemnat de partidul care câștigă alegerile”. Momentul a avut loc sâmbătă, la Timiș, când demnitarul liberal a primit o întrebare referitoare la calculele politice post-alegeri în contextul în care USR-PLUS l-ar putea susține pe Dacian Cioloș pentru formarea viitorului Executiv de la Palatul Victoria.

„Premierul este desemnat de partidul care câștigă alegerile. Acesta este răspunsul pe care vi-l dau. Obiectivul Partidului Național Liberal este acela de a câștiga alegerile. Am câștigat alegerile pentru Parlamentul European, alegerile prezidențiale și alegerile locale. Chiar dacă guvernăm poate în cea mai dificilă perioadă din ultimii 30 de ani, poate chiar și mai mulți ani, am arătat că suntem serioși, că suntem responsabili, că de fiecare dată căutăm cele mai bune soluții și că implementăm decizii care să aibă efecte benefice în condițiile date asupra evoluției societății românești. În ceea ce privește strategia politică a Partidului Național Liberal la această campanie este aceeași care a fost și în campaniile anterioare. Adversarul nostru politic este PSD. Am avertizat încă dinainte de alegerile locale că PSD continuă să reprezinte un pericol grav pentru România”, a spus Ludovic Orban.

Guvernul Orban a programat alegerile generale pentru 6 decembrie, însă Curtea Constituțională a dat undă verde proiectului de lege care prevede că Parlamentul este cel care stabilește data scrutinului. Motivarea deciziei CCR arată că Hotărârea privind data de 6 decembrie va înceta să mai producă efecte odată cu intrarea în vigoare a proiectului respectiv, astfel că totul depinde de viteza cu care acesta va trece prin circuitul legislativ. În acest context, Președintele României l-a retrimis Legislativului, spre reexaminare, potrivit anunțului făcut vineri de Administrația Prezidențială.