Marcel Ciolacu, după ce președintele Iohannis a convocat CSAT pe tema coronavirusului: „Și noi am solicitat acest lucru” (VIDEO)

Marcel Ciolacu, șeful interimar al PSD, susține că și social-democrații au solicitat convocarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării pe tema coronavirusului, care a lovit o țară cu o comunitate extrem de numeroasă de cetățeni români, Italia.

„Și noi am solicitat acest lucru. Aceasta este prioritatea și agenda românilor. Presupun că, în CSAT, trebuie luate decizii și informat președintele care este situația”, a declarat Ciolacu, luni seară, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Întrebat ce măsuri ar trebui să ia autoritățile pentru prevenirea epidemiei de coronavirus, Marcel Ciolacu a răspuns: „Nu știu. Noi suntem în opoziție, nu suntem la guvernare. Dacă este nevoie de noi, de vreo anumită lege, să punem în aplicare anumite lucruri mult mai rapid, stăm la dispoziție”.

„În acest moment, sunt peste un milion și jumătate de români. Momentan sunt lucrurile sub control, vom vedea cum vor evolua”, a mai spus Marcel Ciolacu.

