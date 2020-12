Marcel Ciolacu: Președintele României a recunoscut și chiar ne-a felicitat că PSD a câștigat alegerile / Nu ne permitem o majoritate fragilă / Un guvern de uniune națională, cea mai bună soluție în acest moment (VIDEO)

Marcel Ciolacu a susținut o primă conferință de presă, luni, după discuția purtată de președintele Klaus Iohannis cu delegația PSD în marja consultărilor dintre șeful statului și reprezentanții formațiunilor politice parlamentare în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru. „Președintele României a recunoscut faptul și chiar ne-a felicitat că Partidul Social Democrat a câștigat aceste alegeri”, a declarat social-democratul, care susține că țara nu își permite „o majoritate fragilă” în Parlament și „un guvern de uniune națională este cea mai bună soluție în acest moment”.

