Marcel Ciolacu, după întâlnirea cu Florin Cîțu: Am sperat să avem o discuție mai aplicată. Nu am avut plăcerea din partea Guvernului României de a avea acces la PNRR. Sperăm să stabilim un calendar de prezentare în Parlament (VIDEO)

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, la finalul discuțiilor de la Guvern cu premierul Florin Cîțu, că în continuare, din punctul de vedere al social-democraților, Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) ”nu are o coerență și o viziune clară”.

”Am sperat să avem o discuție mai aplicată. Nu am avut plăcerea din partea Guvernului României de a avea acces, alături de partenerii sociali, la PNRR. Au fost prezentate niște principii și cam care este viziunea. Avem, până acum, o promisiune că ni se va trimite acest plan ca să putem discuta cu toții, și cu specialiștii, și să vedem cum găsim niște mecanisme clare și transparente de absorbție a acestor bani. Nu am avut detaliile reformelor, aveam și noi niște propuneri.

Din punctul nostru de vedere, în continuare, PNRR nu are o coerență și o viziune clară a anilor pe care îi trăim în acest moment. Nu cunoaștem concret de granturi vor mergecătre IMM-uri, către sindicate care sunt reformele, detalii despre zona de pensii. Este recomandarea Comisie de a avea acces la aceste informații.

Sperăm să deblocăm acest lucru și să stabilim împreună un calendar de prezentare a PNRR în Parlamentul României”, a spus Marcel Ciolacu.

