Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, susține că opoziția a strâns deja „suficiente voturi” pentru demiterea Guvernului Orban, „mai mult de 233”, și că va continua discuțiile cu reprezentanții celorlalte formațiuni parlamentare pentru a se asigura de succesul demersului.

„Suficiente voturi înseamnă că avem mai mult de 233”, a declarat Marcel Ciolacu, la Parlamentul României.

Întrebat dacă urmează să se vadă cu Victor Ponta în această seară, Marcel Ciolacu a răspuns: „Da. Posibil și în această seară, și nu numai cu dânsul. În acest moment, cu discuția sau fără discuția cu Ponta, avem voturile necesare să cadă Guvernul Orban, iar după ordonanțele de urgență adoptate astăzi, chiar mă bucur”.

Referitor la posibilitatea ca anumiți parlamentari PSD să se delimiteze de moțiunea de cenzură și să schimbe tabăra, Marcel Ciolacu a răspuns: „E o întrebare retorică, presupun”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.