Marcel Ciolacu este de părere că PSD ar trebui să vină cu o altă propunere de premier, care să nu fie președintele partidului

Liderul social – democraților evită să numească o posibilă variantă de premier din partea PSD, susținând că românii nu ar fi interesați de acest aspect. Marcel Ciolacu a explicat însă vineri seara, într-o emisiune TV, faptul că Partidul Social Democrat ar trebui să vină cu o altă propunere în funcția de prim-ministru, nu cu președintele partidului.

În ceea ce privește domeniul sănătății și cel al educației, Ciolacu a precizat că îi susține pe Alexandru Rafila și pe Leonard Azamfirei.

Propunerea PSD pentru funcția de premier

Liderul social – democraților este de părere că sunt foarte mulți colegi de partid care s-ar potrivit în fucția de premier, motiv pentru care momentan nici nu ar încăpea loc de speculații.

„Sunt foarte mulţi colegi care se încadrează în profilul de a fi primul ministru pe 6 decembrie. Nu am luat o hotărâre în acest moment în interiorul partidului. Nu are rost să facem speculaţii. Nu cred că asta îi interesează acum pe români, pe cine va propune PSD pe 6 decembrie”, a explicat Marcel Ciolacu, la Antena 3.

Totodată, el a reamintit că Alexandru Rafila este cel pe care îl susține în funcția de ministru al Sănătății, în timp ce pe Leonard Azamfirei îl susține pentru preluarea portofoliului de ministru al Educației.

„Eu am o viziune un pic diferită. De când am ajuns preşedintele partidului am spus că eu nu cred în tătuci şi că un singur om trebuie să gestioneze absolut tot. Cred că e un moment în care şi Partidul Social Democrat trebuie să aibă o altă abordare. E un moment dificil prin care trece România. Prima provocare este sănătatea, pe urmă o să urmeze educaţia şi economia şi cred că nu este rău ca pentru prima oară PSD să vină cu altă propunere de prim ministru, nu cel care este şi preşedintele partidului”, a adăugat Marcel Ciolacu, la Antena 3.