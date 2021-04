Marcel Ciolacu: Eu nu am auzit vreo acuzație că au murit oameni din cauza guvernărilor PSD / În această sesiune parlamentară vom depune moțiune de cenzură (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a acuzat membrii actualei coaliții de guvernare că se preocupă doar de imaginea lor, timp în care „spitalele explodează”. Acesta a precizat că social-democrații vor depune o moțiune de cenzură în actuala legislatură, când șansele ca ea să treacă vor fi cele mai mari.

„În afară de faptul că s-au vânturat și au fost schimbați mai mulți miniștri și premieri, eu nu am auzit vreo acuzație că au murit oameni din cauza guvernărilor PSD, lucru care se întâmplă acum și-l vedem cu ajutorul dvs, al televiziunilor, în fiecare zi”, a declarat Marcel Ciolacu în emisiunea ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.