Liderii PSD s-au reunit joi în ședință pentru a decide dacă vor vota sau nu prelungirea stării de alertă și după 15 iunie, așa cum dorește Guvernul PNL și cum a cerut președintele Klaus Iohannis. La finalul discuțiilor, președintele interimar al social-democraților, Marcel Ciolacu, a declarat că au decis să nu voteze prelungirea stării de alertă, în cazul în care aceasta va fi în aceeași formă ca până acum. O hotărâre definitivă va fi luată, însă, în viitoarea ședință a Comitetului Executiv PSD, ce va avea loc luni. Ciolacu a precizat că nu vrea să mai facă achiziții publice făcute fără licitații sau angajări pe posturi cu derogare de la lege, cu argumentul că e stare de alertă din cauza epidemiei de coronavirus. El a mai cerut ca spitalele să fie deschise pentru bolnavii cronici.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.