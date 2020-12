Marcel Ciolacu: „Sunt patru propuneri de premier: Sorin Grindeanu, Mihai Tudose și Vasile Dâncu și mai nou domnul Alexandru Rafila / Se va tranșa în interiorul Partidului Social Democrat, printr-un vot” (VIDEO)

Liderul social democraților a discutat duminică seara despre porcesul paralel de numărare a voturilor. Totodată, Marcel Ciolacu a discutat și despre opțiunile de premier pe care PSD le va avea, în urma alegerilor din 6 decembrie.

„Avem un soft și avem o organizare cu totul specială. În acest moment la mine în birou începem să vedem primele rezultate. Avem patru succesiuni de numărărtoare a voturilor și de reverificare a fiecărui proces verbal. A fost o muncă și cu reprezentanții din secțiile de vot. Nu vrem să mai avem exemple ca cel de la Sectorul 1. Este important pentru democrația României, o democrație tânără să se închidă discuțiile că întotdeauna există fraude la alegeri, pentru că acest lucru descurajează românii să vină la vot (...) Am avut discuții cu mai mulți lideri politici, care în acest moment urmează să vadă dacă intră sau nu în parlament și dorim să unim aceste forțe în secțiile de votare să ne apărăm voturile (...) Am avut discuții cu domnul Victor Ponta și cu domnul Tomac, urmează să mai am astfel de discuții în următoarea jumătate de oră. Cu toții dorim să fie o numărătoare corectă”, a declarat Marcel Ciolacu, prin telefon, pentru B1 TV.

În cursul serii de duminică, Marcel Ciolacu a discutat în direct pe B1 TV și despre propunerile de premier pe care le va avea. „Sunt patru personalități ale partidului, venite propuneri și din partea mea și a colegilor meu, știți de domnul Sorin Grindeanu, Mihai Tudose și Vasile Dâncu și mai nou domnul Alexandru Rafila. Conform statului, acest lucru se va tranșsa în interiorul Partidului Social Democrat, printr-un vot. Este posibil să mai fie și alte propuneri. (...) În acest moment eu urmez calea Constituției. În Constituție spune clar, parodul cu cele mai multe voturi va fi invitat primul de către președintele României și va face prima propunere de premier. (...) Noi nu știm în acest moment care sunt ponderile partidelor și nu știm care sunt exact partidele care vor avea reprezentare parlamentară”, a explicat Marcel Ciolacu.

