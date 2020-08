Marcel Ciolacu: În acest moment, PSD nu are 233 de voturi. Nu s-a făcut cvorumul (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a făcut o serie de precizări, luni, în contextul în care nu a fost întrunit cvorumul pentru ședința în care plenul reunit al Parlamentului trebuia să dezbată și să voteze moțiunea de cenzură la adresa Guvernului Orban.

Referitor la una din pozițiile sale anterioare, când susținea că PSD și-a asigurat sprijinul a 250 de deputați și senatori astfel încât moțiunea de cenzură să fie adoptată, Marcel Ciolacu a afirmat: „Astăzi nu au fost. După cum ați văzut, a fost o strategie de a nu se face cvorumul, de a se da un vot pe moțiune. Eu v-am spus că dacă se va da vot pe moțiune, vom avea 250 de voturi. Astăzi nu s-a dat un vot pe moțiune”. „A fost o strategie a PNL de a nu se face cvorum”, a mai adăugat președintele social-democraților.

„În acest moment, PSD nu are 233 de voturi. Am încercat să creăm o majoritate. Nu s-a făcut cvorumul”, a declarat Marcel Ciolacu.

Întrebat cum se va replia PSD, Marcel Ciolacu a răspuns: „Categoric, vom lua o decizie politică și vă vom anunța”.

Totodată, președintele PSD a subliniat că își menține decizia de a propune partidului excluderea celor cinci social-democrați care au lipsit de la ședința de luni. Întrebat ce crede despre precizările făcute de senatoarea Carmen Dan, una dintre absenți, el a declarat: „Cred că cel mai bine e să venim cu precizări în interiorul partidului”. Cătălin Rădulescu, Adrian Todor, Roxana Pațurcă și Dan Ciocan sunt ceilalți social-democrați absenți.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.