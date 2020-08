Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi că există voturile necesare pentru ca moțiunea de cenzură împotriva Guvernului liberal să treacă. Dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură sunt programate luni, 31 august, de la ora 14.00. Moțiunea a fost semnată de 205 parlamentari, însă pentru ca aceasta să treacă, este necesarvoul a 233 de aleși. În cazul în care Guvernul Orban nu va fi demis săptămâna viitoare, șeful PSD a precizat că social-democrații ar putea depune o nouă moțiune de cenzură în luna septembrie, având în vedere că atunci va începe o altă sesiune parlamentară.

”În acest moment, sunt suficiente voturi pentru ca moțiunea de cenzură să treacă. Avem discuții în continuare, dar și fără UDMR avem voturile necesare. (...) Parlamentarii PSD, Pro România, ALDE și PPU-sl au anunțat că vor vota moțiunea de cenzură”, a declarat Ciolacu.

În cazul în care această moțiune nu va trece, liderul PSD a spus că nu este exclus ca în toamnă să fie depusă o altă moțiune.

”Este posibil să mai depunem o moțiune de cenzură pentru că este altă sesiune parlamentară”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Întrebat ce își propune PSD să schimbe la guvernare, dacă moțiunea de cenzură va trece, președintele PSD a răspuns: ”Ținând cont că mai sunt trei luni până la alegeri, președintele României trebuie să înțeleagă necesitatea unui guvern care să organizeze imparțial alegerile”.

În acest context, Ciolacu a declarat din nou că PSD are pregătită o propunere de premier.

”Avem pregătit un nume de prim-ministru. Atributul desemnării prim-ministrului, conform Constituției, este al președintelui și sunt ferm convins că prim-ministrul pe care o să-l propunem va avea libertatea de a-și face lista de miniștri”, a precizat liderul PSD, precizând că în ultima perioadă nu purtat nicio discuție cu președintele Klaus Iohannis.

”Necesitatea schimbării acestui guvern este evidentă, ei nu mai sunt credibili. Suntem cu două săptămâni înainte de deschiderea școlilor și nimeni nu știe cum se va desfășura această activitate. Toți părinții sunt disperați. HoReCa – nu știu oamenii în ce parte să o ia. În toate sondajele de opinie, deja pe locul 2 este șomajul, după criza economică. Lucrurile nu se îndreaptă în direcția bună”, este de părere Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a vorbit și despre invitația pe care i-a lansat-o ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, de a discuta despre situația financiară a României și starea economiei, discuție care, spune membrul Guvernului, ar trebui să aibă loc înainte de votul asupra moțiunii de cenzură.

”Domnul ministru al Finanțelor trebuie să înțeleagă că Parlamentul este stâlpul democrației și a evitat. Dânsul a fost invitat în Parlament de zeci de ori. Nu exclud să am o discuție cu economiștii din partid și să ne urcăm, frumos, în mașină și să mergem la domnul ministru, poate în biroul dânsului se simte mai bine și poate să ne dea mai multe explicații. Eu nu exclud niciun fel de dialog cu nimeni”, a declarat șeful social-democraților, adăugând că nu a primit o invitație pe cale oficială din partea lui Cîțu, motiv pentru care nu a luat în serios propunerea acestuia.

