Marcel Ciolacu, în locul lui Marian Oprișan în fruntea PSD Vrancea: Mi-am asumat eu pentru o perioadă scurtă președinția organizației (VIDEO)

Președintele PSD, Marcel Cioalcu, a anunțat, luni, la finalul ședinței conducerii social-democraților, că el va asigura interimar conducerea organizației PSD Vrancea, după ce Marian Oprișan a făcut un pas în spate în urma rezultatului de la alegerile locale.

Printre baronii PSD care nu se vor mai afla la conducerea organizațiilor județene se numără și Niculae Bădălău.

”A fost o primă analiză după alegerile locale. Am luat fiecare județ în parte, am decis anumite schimbări în structura partidului. Începând de astăzi, președintele organizației de femei este doamna Doina Federovici, prima femeie președinte de consiliu județean din PSD. La organizația Giurgiu, domnul Bădălău s-a retras și a fost preluată interimar președinția de domnul Mina. La organizația Vrancea, am preluat eu, interimar, conducerea organizației. La Liga aleșilor locali, domnul Decebal Făgădu, deoarece nu a câștigat alegerile la Constanța, a fost înlocuit de domnul Cristian Gentea, noul președinte de la Pitești”, a anunțat Ciolacu, după ședința Consiliului Politic Național al PSD.

Întrebat de ce au fost luate măsuri până acum doar în cazul acestor filiale, Ciolacu a răspuns: ”Este posibil să mai vină și alte schimbări în următorul Consiliu Politic Național. Este posibil, în urma analizelor și discuțiilor cu colegii mei, să avem și această posibilitate (să fie făcute și alte schimbări – n.r.)”.

De asemenea, întrebat dacă Marian Oprișan a ales sau a fost convins să facă un pas în spate de la conducerea PSD Vrancea, Ciolacu a răspuns: „A fost un vot în cadrul Consiliului Politic Național și mi-am asumat eu, pentu o perioadă scurtă, președinția interimară a organizației Vrancea”.

În ceea ce privește alegerea noilor conduceri ale acestor filiale, Marcel Ciolacu a precizat că o decizie va fi luată după discuții cu membrii organizațiilor respective.

Despre Doina Federovici, cea care o va înlocui pe Viorica Dăncilă la șefia organizației de femei a PSD, Marcel Ciolacu a spus că „a făcut performanță la Botoșani, au câștigat și Consiliul Județean, și Primăria municipiului reședință de județ și cred că este un exemplu, în acest moment, în PSD”.GATA, S-A DECIS! NU se mai schimbă ORA la finalul acestei luni, în ROMÂNIA?

În acest context, întrebat dacă fosta președintă a PSD, Viorica Dăncilă se va regăsi pe listele de la alegerile parlamentare, actualul lider al social-democraților a răspuns: „Cred că acest lucru este de competența organizației de la Teleorman”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.