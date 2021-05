Marcel Ciolacu, înainte de discuția cu Florin Cîțu: PNRR e al României și al românilor, nu al unui partid politic sau al unui guvern. A fost respins de două ori de Comisia Europeană (VIDEO)

O delegație a PSD a venit miercuri la Palatul Victoria pentru o discuție cu premierul Florin Cîțu pe tema PNRR, despre care Marcel Ciolacu a declarat că este un plan național „al României și al românilor”, motiv pentru care a venit însoțit de partenerii sociali. „Nu este un plan al unui partid politic sau nici măcar al unui guvern, este un plan care trebuie să schimbe viața românilor”, a mai președintele social-democraților, înainte de întrevederea cu prim-ministrul liberal.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.