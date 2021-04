Marcel Ciolacu, întrebat cum va vota PSD cu privire la solicitarea de începere a urmăririi penale a lui Florian Bodog: Aşteptăm decizia Comisiei juridice (VIDEO)

Fostul ministru al Sănătății Florian Bodog va fi audiat pe 19 aprilie în Comisia Juridică a Senatului, ca parte a procedurilor aflate în desfășurare după ce DNA a solicitat încuviințarea începerii urmăririi penale în cazul său. Întrebat într-o conferință de presă susținută luni dacă PSD va vota pentru respingerea începerii urmăririi penale a lui Florian Bodog, liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, a spus că se va lua o decizie după publicarea raportului de către Comisia Juridică.

”Domnul Bodog a şi fost la mine. Urmează să i se prezinte în Comisia juridică. Să lăsăm toţi paşii constituţionali pe care îi are. Vom vedea după raportul Comisiei juridice”, a spus Ciolacu.

Întrebat dacă social-democrații vor vota pentru respingerea solicitării procurorilor anticorupție, președintele PSD a răspuns: „Dacă raportul comisiei juridice este pentru respingerea solicitării. Haideţi să aşteptăm decizia comisiei juridice”.

