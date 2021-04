Marcel Ciolacu, întrebat dacă Liviu Dragnea mai are loc în PSD: E o discuție care nu-și are rostul, în acest moment

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune că discuția despre o eventuală revenire a lui Liviu Dragnea în PSD nu își are locul în acest moment. Precizările liderului social-democrat vin în contextul în care a primit aviz pozitiv pentru eliberare condiționată din partea Comisiei Penitenciarului Rahova.

Întrebat într-o conferință de presă de miercuri dacă Liviu Dragnea mai are loc în PSD, Marcel Ciolacu a răspuns: ”Haideți să vedem... e dreptul constituțional al domnului Liviu Dragnea să ceară eliberarea condiționată, presupun că nu este singurul român care a solicitat acest lucru, aflat în situația respectivă. Nu cunosc de prevede condamnarea domnului Dragnea, interdicțiile cetățenești, cât timp nu are voie să facă politică, dacă există așa ceva. E o discuție care nu-și are rostul, în acest moment”.

De asemenea, întrebat dacă atunci când Liviu Dragnea va ieși din penitenciar îl va contacta, Marcel Ciolacu a răspuns: ”Nu. Ca om este posibil să fac acest lucru, nu din postura de președinte al partidului”.

