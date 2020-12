Marcel Ciolacu: „Iohannis mai avea puțin și dădea cu pălăria de pământ că PNL-ul va deschide piețele electoral fix înainte de alegeri” / „Le deschid în dispreț doar pentru a le închide iar!”

Marcel Ciolacu, liderul PSD, l-a criticat pe președintele Klaus Iohannis după declarația făcută de șeful statului miercuri, când a anunțat redeschiderea piețelor. „Iohannis mai avea puțin și dădea cu pălăria de pământ că PNL-ul va deschide piețele electoral fix înainte de alegeri”, spune social-democratul, acuzându-i pe liberali că „le deschid în dispreț doar pentru a le închide iar”.

„Iohannis mai avea puțin și dădea cu pălăria de pământ că PNL-ul va deschide piețele electoral fix înainte de alegeri. Așa cum au făcut și cu școlile. Și cu restaurantele. Le deschid în dispreț doar pentru a le închide iar! Iohannis uită voit că Orban a contestat (după aproape 20 de zile!!!) legea votată în Parlament prin care redeschideam piețele în siguranță. Un gest sinistru doar ca să poată regiza o scenetă de prost gust cu Iohannis spunând că n-a avut legea la promulgare, deși o primise încă din 12 noiembrie!”, a scris Marcel Ciolacu, miercuri, pe Facebook.

Președintele PSD i-a acuzat pe liberali de cinism.

„Dacă e făcut de PSD nu e bine, dacă e de la PNL - e minunat! Este un gest cinic caracteristic liberalilor, o mare bătaie de joc pentru cei care au înghețat săptămâni în șir în frig pentru ca Iohannis să facă acum gesturi penibile în campanie. Și sunt sigur că românii au înțeles asta și nu mai înghit asemenea mizerii electorale!”, a mai adăugat Marcel Ciolacu.

Totodată, liderul social-democrat a menționat că, „dacă tot e la Bacău și taie panglici la proiectele PSD, Iohannis să încerce să inaugureze și așa zisul spital modular pe care Orban a cheltuit 3 milioane de euro și care s-a dezumflat la prima ploaie!!!!”.

Ce declarase președintele Klaus Iohannis

Șeful statului a participat, miercuri, la deschiderea tronsonului de autostradă A7 - varianta ocolitoare Bacău, ocazie cu care a anunțat și că s-a „decis ca de la sfârșitul acestei săptămâni să fie redeschise piețele".

„Aceste lucruri despre Moldova și autostradă fiind zise, dați-mi voie să trec foarte pe scurt și la tema numărul 1 din spațiul public, pandemia. Am putut să constatăm că în ultimele săptămâni numărul de persoane nou infectate în fiecare zi a scăzut semnificativ. Da, este adevărat că în perioada sărbătorilor poate s-a testat un pic mai puțin. Totuși, scăderea este clară și dați-mi voie să vă spun – fiindcă și aici sunt tot felul de interpreți politic. Această scădere se poate constata cam peste tot în Europa, deci nu numai noi am luat măsurile juste, corecte, ci și alții, și această scădere nu este o întâmplare, nu este o șurubare la date, ci este o realitate în Europa și, din fericire, facem parte din țările unde se constată o reducere. Asta fiind constatată, am discutat aceste chestiuni cu experții, cu specialiștii și am decis ca de la sfârșitul acestei săptămâni să fie redeschise piețele”, a precizat președintele Klaus Iohannis.