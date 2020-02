Ciolacu: Iliescu, un simbol pentru democrație. Din câte știu, nu e președintele de onoare al PSD (VIDEO)

Marcel Ciolacu, lider interimar al PSD, a declarat că, din câte știe, Ion Iliescu nu mai este președinte de onoare al partidului. El a ținut să sublinieze că fostul șef de stat a reprezentat un simbol pentru democrația din România.

Întrebat dacă Ion Iliescu este preşedintele de onoare al PSD, Ciolacu a răspuns: „Din câte ştiu eu, nu. Nu este o prioritate a mea domnul Iliescu, dacă este preşedinte de onoare, unde e statutul. Credeţi-mă!”.

„Ion Iliescu a reprezentat un simbol pentru PSD, pentru România, pentru democraţia din România. A reprezentat, deoarece s-a retras din viaţa publică”, a mai susținut Marcel Ciolacu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.