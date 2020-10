Marcel Ciolacu: Klaus Iohannis să cheme urgent toate partidele la consultări. Este nevoie rapid de un pact pentru sănătate

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune că este nevoie rapid de un pact pentru sănătate, în condițiile epidemiei de Covid-19, un pact pe care toate partidele să şi-l asume ferm. În acest context, liderul social-democrat îi cere lui Klaus Iohannis "să renunţe la aura de «Otto cel Mare» şi să cheme urgent toate partidele la consultări, alături de cei mai buni specialişti pe sănătate pe care îi are România”.

Marcel Ciolacu este de părere că suntem la limita dezastrului sanitar şi a precizat că „Iohannis trebuie să renunţe la aura de «Otto cel Mare» şi să cheme urgent toate partidele la consultări, alături de cei mai buni specialişti pe sănătate pe care îi are România”. Afirmația acestuia vine după ce România a înregistrat vineri un nou record negativ în privința cazurilor de Covid-19 - peste 5.000 de îmbolnăviri depistate în 24 de ore.

„S-a ajuns prea departe! Suntem la limita unui dezastru sanitar! România nu-şi mai permite un preşedinte care, în permanenţă, să divizeze societatea, să împartă românii în buni şi răi, în peneliştii buni şi restul, toţi ceilalţi, răi şi vinovaţi! Iohannis trebuie să renunţe la aura de «Otto cel Mare» şi să cheme urgent toate partidele la consultări, alături de cei mai buni specialişti pe sănătate pe care îi are România”, a scris Marcel Ciolacu vineri pe Facebook.

El mai spune că este nevoie “să punem rapid capăt haosului” care a cuprins sistemul de sănătate.

El mai spune că este nevoie "să punem rapid capăt haosului" care a cuprins sistemul de sănătate.

"Este nevoie rapid de un PACT PENTRU SĂNĂTATE, pe care toate partidele să și-l asume ferm. Este nevoie să punem rapid capăt haosului care a cuprins sistemul de sănătate. Viața oamenilor trebuie salvată, nu ignorată!

Pentru că, după alegeri, domnule Iohannis, pentru mulți dintre români va fi deja prea târziu!", conchide Marcel Ciolacu.

Peste 5.000 de cazuri noi de COVID-19 și 82 de decese în 24 de ore

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, vineri, 5.028 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național, astfel că numărul îmbolnăvirilor confirmate de la debutul epidemiei pe teritoriul României a urcat la 201.032, cu precizarea că 144.429 de pacienți au fost declarați vindecați. Potrivit autorităților, încă 82 de decese legate de această boală infecțioasă au fost înregistrate pe un interval de 24 de ore, iar numărul persoanelor depistate pozitiv internate în secțiile de Terapie Intensivă din țară este de 782.

Distribuția celor peste 201.000 de îmbolnăviri confirmate, per județe, arată în felul următor: Alba 96 de cazuri noi (3.935, număr total de cazuri), Arad 114 (4258), Argeș 93 (6337), Bacău 117 (7184), Bihor 122 (5146), Bistrița-Năsăud 51 (2156), Botoșani 55 (2547), Brașov 233 (8466), Brăila 26 (3125), Buzău 50 (3496), Caraș-Severin 53 (2240), Călărași 52 (1368), Cluj 273 (6926), Constanța 129 (4739), Covasna 23 (1845), Dâmbovița 91 (5637), Dolj 158 (5071), Galați 61 (5712), Giurgiu 19 (1636), Gorj 37 (2602), Harghita 130 (2429), Hunedoara 94 (3609), Ialomița 50 (1858), Iași 268 (9025), Ilfov 136 (5146), Maramureș 106 (3465), Mehedinți 62 (1882), Mureș 170 (3864), Neamț 103 (5280), Olt 52 (2981), Prahova 189 (8557), Satu Mare 37 (1335), Sălaj 141 (1899), Sibiu 160 (4087), Suceava 135 (8483), Teleorman 87 (2616), Timiș 333 (6882), Tulcea 25 (1317), Vaslui 68 (4436), Vâlcea 108 (4134), Vrancea 34 (3212). Cu o incidență de 3,33, Capitala are 685 de cazuri noi și 29968 per total, în timp ce pentru alte 141 nu este precizată nicio zonă a țării.