Marcel Ciolacu: Klaus Iohannis să schimbe acest guvern. Nu vede că nu funcționează? Vlad Voiculescu distruge tot sistemul românesc de sănătate, n-are altceva în cap (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele PSD, susține că președintele Klaus Iohannis trebuie să schimbe guvernul Cîțu, care „nu funcționează”. „Sunt trei guverne într-unul singur, sunt cu interese clare”, a afirmat social-democratul luni seară, după tragedia de la Spitalul Victor Babeș din Capitală, criticându-l în mod deosebit pe Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, despre care spune că „distruge tot sistemul românesc de sănătate”.

