Marcel Ciolacu: Klaus Iohannis trebuie să facă un singur lucru la șueta anticonstituțională cu miniștrii - Să ceară ca Guvernul să nu vândă pe nimic companiile românești

Marcel Ciolacu, liderul PSD, a acuzat Guvernul condus de liberalul Florin Cîțu că vrea să vândă activele deținute de stat la diverse companii. Cabinetul, a precizat Ciolacu, vrea să facă acest lucru deorece nimeni nu mai dorește să-i acorde împrumuturi și trebuie să facă rost de bani de undeva. În acest context, liderul social-democraților i-a cerut președintelui Klaus Iohannis să profite de „șueta anticonstituțională cu miniștrii de la Cotroceni” și să ceară Guvernului să nu vândă pe nimic companiile românești. „Îl avertizez pe Iohannis să nu fie părtaș la acest furt!”, a mai spus Marcel Ciolacu.

„Iohannis trebuie să facă un singur lucru la șueta anticonstituțională cu miniștrii de la Cotroceni: să ceară imperativ ca acest Guvern să nu vândă pe nimic companiile românești!”, și-a început postarea Ciolacu, făcând referire la discuțiile pe care președintele Klaus Iohannis le-a avut în ultimele zile cu membrii cabinetului Cîțu.

„Timp de un an, nu am permis ca acest Guvern de dreapta care a dus România în faliment să vândă tot din casă! Ne-am bătut cu ei în Parlament și am reușit să stopăm vânzarea activelor celor mai profitabile companii de stat: Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica, Transgaz, CEC și Aeroporturi București.

Acum însă, pentru că știe că în curând nu-l va mai împrumuta nimeni, Cîțu vrea să dea un nou asalt asupra avuției naționale și să treacă peste legea PSD care îl bloca să vândă activele în plină criză sanitară și economică. 10 miliarde de euro și aproape 18.000 de salariați. Aceasta este miza lui Cîțu!”, a continuat președintele PSD.

Ciolacu a avut apoi un mesaj direct pentru șeful statului: „Îl avertizez pe Iohannis să nu fie părtaș la acest furt! Și să ia aminte că nici acum nu-i vom lăsa!”.

Legea 173/2020 a interzis, vreme de doi ani, înstrăinarea participațiilor statului la companiile și societățile naționale, inclusiv la bănci, la care statul are calitatea de acționar, indiferent de cota de participație. De asemenea, actul normativ a suspendat, tot pentru doi ani, operațiunile privind înstrăinarea participațiilor statului începute anterior intrării în vigoare a acestei legi.

Curtea Constituțională, însă, a decis că sintagma „participațiile statului” are în sfera de cuprindere atât acțiunile și părțile sociale, cât și activele, ca bunuri sau ansambluri de bunuri din patrimoniul unei societăți care desfășoară activități comerciale.

Guvernul a emis Ordonanța de Urgență nr. 166/2020 pentru a veni în sprijinul operatorilor economici vizați de efectele acestei legi și mai ales a societăților aflate în dificultate. OUG-ul a prevăzut înlocuirea în cuprinsul Legii nr. 173/2020 a sintagmei „participațiile statului" cu expresia „acțiunile deținute de stat".

Parlamentul, însă, a respins această Ordonanță de Urgență. Pe 24 decembrie, președintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului spre reexaminare legea de respingere a acestei OUG.